Ракицький та Бондаренко зіграють з перших хвилин — стартові склади на Порту — Шахтар

Маріно Пушич довірив Бондаренку місце у стартовому складі. Фото: "Шахтар" Донецьк

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у гостях зіграє проти "Порту". У цьому матчі українцям потрібна перемога.

Перед матчем команди оголосили стартові склади, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у "Шахтаря" та "Порту" зараз по дев'ять очок і вони ведуть боротьбу за потрапляння до плей-оф Ліги чемпіонів. У португальців в активі гостьова перемога над "Шахтарем" (3:1) і краща різниця забитих та пропущених м'ячів.

"Драгау" перед матчем "Порту" — "Шахтар". Фото: "Шахтар" Донецьк

Стартові склади "Порту" — "Шахтар"

"Порту": Кошта — Санчес, Кардозу, Пепе, Зайду — Пепе Акіно, Варела, Еуштакіу, Галено — Таремі, Еванілсон.

Запасні : Рамуш, Карму, Груїч, Консейсан, Хайме, Венделл, Намас, Франко, Наварро, Маріу, Боржеш, Фолья.

"Шахтар": Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан.

Запасні : Рудько, Лемкін, Азаров, Педріньо, Міроші, Козік, Кастілло, Егіналду, Швед, Назарина, Невертон, Келсі.

Матч "Порту" — "Шахтар" розпочнеться 13 грудня о 22:00 за київським часом.

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