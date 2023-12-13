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Ракицкий и Бондаренко сыграют с первых минут — стартовые составы на Порту — Шахтер

13 декабря 2023 21:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ракицкий и Бондаренко сыграют с первых минут — стартовые составы на Порту — Шахтер
Марино Пушич доверил Бондаренко место в стартовом составе. Фото: "Шахтер" Донецк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в гостях сыграет против "Порту". В этом матче украинцам необходима победа.

Перед матчем команды огласили стартовые составы сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что у "Шахтера" и "Порту" сейчас по девять очков и они ведут борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. У португальцев в активе гостевая победа над "Шахтером" (3:1) и лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Порту - Шахтер
"Драгау" перед матчем "Порту" — "Шахтер". Фото: "Шахтер" Донецк

Стартовые составы "Порту" — "Шахтер"

"Порту": Кошта — Санчес, Кардозу, Пепе, Зайду — Пепе Акино, Варела, Эуштакиу, Галено — Тареми, Эванилсон.

Запасные: Рамуш, Карму, Груич, Консейсан, Хайме, Венделл, Намас, Франко, Наварро, Мариу, Боржеш, Фолья.

"Шахтер": Ризнык — Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськив — Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Педриньо, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Назарина, Невертон, Келси.

Матч "Порту" — "Шахтер" начнется 13 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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