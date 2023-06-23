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Ракіцький визначився з майбутнім: чи залишиться у "Шахтарі"

23 червня 2023 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ракіцький визначився з майбутнім: чи залишиться у "Шахтарі"
Ярослав Ракіцький на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Досвідчений захисник Ярослав Ракіцький вирішив залишитись у складі "Шахтаря". Футболіст уже продовжив контракт із "гірниками".

Ракіцький виступатиме у "Шахтарі" як мінімум до наступного літа, повідомив офіційний сайт клубу.

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У серпні Ярославу Ракицькому виповниться 34 роки. Вік футболіста не вплинув на впевненість керівництва клубу в тому, що цей футболіст необхідний команді та може принести їй користь.

Новий контракт Ракіцького

"Шахтар" оголосив про продовження контракту із досвідченим захисником. Ярослав Ракіцький буде й надалі грати в оранжево-чорній формі до літа 2024 року. Не виключено, що після цього його угоду знову буде продовжено.

Ярослав Ракіцький є вихованцем "Шахтаря". Він прийшов у клуб ще 2003 року. Захисник пробував сили та в інших чемпіонатах. З 2019 по 2022 роки він виступав за "Зеніт" та турецьку команду "Адана Демірспор", після чого повернувся до "Шахтаря".

Ярослав Ракицький
Ракіцький дякує вболівальникам. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Про зарплату Ракіцького у донецькому клубі достовірно нічого не відомо. За різними даними, вона становить від 350 до мільйона євро на рік. Футболіст виграв у "Шахтарі" 20 трофеїв.

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