Ракицкий определился с будущим: останется ли в "Шахтере"

Ярослав Ракицкий на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Опытный защитник Ярослав Ракицкий принял решение продолжить карьеру в составе "Шахтера". Футболист уже продлил контракт с "горняками".

Ракицкий будет выступать в "Шахтере" как минимум до следующего лета, сообщил официальный сайт клуба.

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В августе Ярославу Ракицкому исполнится 34 года. Возраст футболиста не повлиял на уверенность руководства клуба в том, что этот футболист необходим команде и может принести ей пользу.

Новый контракт Ракицкого

"Шахтер" объявил о продлении контракта с опытным защитником. Ярослав Ракицкий продолжит играть в оранжево-черной форме до лета 2024 года. Не исключено, что после этого его соглашение снова будет продлено.

Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". Он пришел в клуб еще в 2003 году. Защитник пробовал силы и в других чемпионатах. С 2019 по 2022 годы он выступал за "Зенит" и турецкую команду "Адана Демирспор", после чего вернулся в "Шахтер".

Ракицкий благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Шахтера"

О зарплате Ракицкого в донецком клубе достоверно ничего не известно. По разным сведениям она составляет от 350 до миллиона евро в год. Футболист выиграл в "Шахтере" 20 трофеев.

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