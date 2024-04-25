Рангнік дізнався, який контракт отримає у Баварії
Ральф Рангнік дізнався на скільки сезонів може очолити німецьку "Баварію". Мова йде про контракт на 3-4 роки.
Про це повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Bild, передає Новини.LIVE.
Переговори між "Баварією" та тренером перебувають у майже фінішній стадії. Повідомляють, що усі в мюнхенському клубі погоджується на кандидатуру тренера.
Рангнік не стане тимчасовим тренером на рік, але й не отримає тривалого контракту. Йдеться про угоду до 2026 чи 2027 року.
Скільки "Баварія" заплатить відшкодування
Крім того, "Баварія" заплатить 2-3 млн євро Австрійській федерації футболу за дострокове припинення роботи Рангніка на посаді тренера збірної Австрії.
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