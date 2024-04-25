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Рангник узнал, какой контракт получит в Баварии

25 апреля 2024 22:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Рангник узнал, какой контракт получит в Баварии
Ральф Рангник. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Ральф Рангник узнал на сколько сезонов может возглавить немецкую "Баварию". Речь идет о контракте на 3-4 года.

Об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild, передает Новини.LIVE.

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Переговоры между "Баварией" и тренером находятся в почти финишной стадии. Сообщается, что все в мюнхенском клубе соглашаются на кандидатуру тренера.

Рангник не станет временным тренером на год, но и не получит продолжительного контракта. Речь идет о соглашении до 2026 или 2027 года.

Сколько "Бавария" заплатит возмещение

Кроме того, "Бавария" заплатит 2-3 млн. евро Австрийской федерации футбола за досрочное прекращение работы Рангника в должности тренера сборной Австрии.

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футбол
Австрия
Бавария
Бундеслига

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