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Реал Мадрид хоче підписати Вірца раніше за Барселону — що відомо

7 липня 2024 13:26
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Реал Мадрид хоче перехопити Вірца у Барселони
Флоріан Вірц. Фото: FC Bayer
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Керівництво "Реал Мадриду" націлене на підписання півзахисника "Баєра" Флоріана Вірца. Вони впевнені, що це відбудеться до того, як "Барселона" підпише гравця у 2025 році.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

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Трансфер Вірца

Мадридський клуб визначив головні для себе цілі на 2025 рік — вони мають на меті придбати півзахисника "Баварії" Джамала Мусіалу та півзахисника "Баєра" Флоріана Вірца.

Керівництво впевнене, що зможе вступити в "перегони" за Вірцом раніше, ніж це зробить "Барселона". 

Флоріан Вірц
Флоріан Вірц на полі. Фото: Reuters

Відомо, що молодий гравець в минулому сезоні допоміг "Баєру" виграти Бундеслігу та кубок Німеччини. На його рахунку 49 матчів, у яких він відзначився 18 голами та 19 асистами. 

Раніше "Реал Мадрид" підписав форварда "ПСЖ" Кіліана Мбаппе на правах вільного агента. Крім цього, клуб попрощався з Начо та Хоселу.

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Німеччина Реал Мадрид Футбол трансфери Барселона Флоріан Вірц

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