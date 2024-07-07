Реал Мадрид хоче перехопити Вірца у Барселони

Флоріан Вірц. Фото: FC Bayer

Керівництво "Реал Мадриду" націлене на підписання півзахисника "Баєра" Флоріана Вірца. Вони впевнені, що це відбудеться до того, як "Барселона" підпише гравця у 2025 році.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

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Трансфер Вірца

Мадридський клуб визначив головні для себе цілі на 2025 рік — вони мають на меті придбати півзахисника "Баварії" Джамала Мусіалу та півзахисника "Баєра" Флоріана Вірца.

Керівництво впевнене, що зможе вступити в "перегони" за Вірцом раніше, ніж це зробить "Барселона".

Флоріан Вірц на полі. Фото: Reuters

Відомо, що молодий гравець в минулому сезоні допоміг "Баєру" виграти Бундеслігу та кубок Німеччини. На його рахунку 49 матчів, у яких він відзначився 18 голами та 19 асистами.

Раніше "Реал Мадрид" підписав форварда "ПСЖ" Кіліана Мбаппе на правах вільного агента. Крім цього, клуб попрощався з Начо та Хоселу.

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