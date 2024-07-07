Реал Мадрид хоче перехопити Вірца у Барселони

Реал Мадрид хоче підписати Вірца раніше за Барселону — що відомо
Керівництво "Реал Мадриду" націлене на підписання півзахисника "Баєра" Флоріана Вірца. Вони впевнені, що це відбудеться до того, як "Барселона" підпише гравця у 2025 році.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.
Трансфер Вірца
Мадридський клуб визначив головні для себе цілі на 2025 рік — вони мають на меті придбати півзахисника "Баварії" Джамала Мусіалу та півзахисника "Баєра" Флоріана Вірца.
Керівництво впевнене, що зможе вступити в "перегони" за Вірцом раніше, ніж це зробить "Барселона".
Відомо, що молодий гравець в минулому сезоні допоміг "Баєру" виграти Бундеслігу та кубок Німеччини. На його рахунку 49 матчів, у яких він відзначився 18 голами та 19 асистами.
Раніше "Реал Мадрид" підписав форварда "ПСЖ" Кіліана Мбаппе на правах вільного агента. Крім цього, клуб попрощався з Начо та Хоселу.
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