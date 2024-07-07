Реал Мадрид хочет перехватить Верца у Барселоны

Флориан Вирц. Фото: FC Bayer

Руководство "Реал Мадрида" нацелено на подписание полузащитника "Байера" Флориана Вирца. Они уверены, что это произойдет до того, как Барселона подпишет игрока в 2025 году.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

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Мадридский клуб определил главные для себя цели на 2025 год — они хотят приобрести полузащитника "Баварии" Джамала Мусиала и полузащитника "Байера" Флориана Вирца.

Руководство уверено, что сможет вступить в "гонку" за Вирцом раньше, чем это сделает "Барселона".

Флориан Вирц на поле. Фото: Reuters

Известно, что молодой игрок в прошлом сезоне помог "Байеру" выиграть Бундеслигу и кубок Германии. На его счету 49 матчей, в которых он отличился 18 голами и 19 ассистами.

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