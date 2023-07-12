"Реал" може достроково звільнити Анчелотті через судовий скандал

Карло Анчелотті та Джуд Беллінгем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може постати перед судом. Італійському фахівцю загрожує ув'язнення.

Анчелотті звинувачують в ухиленні від сплати податків, повідомляє Marca.

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Найближчим часом Карло Анчелотті постане перед судом за звинуваченням у податкових махінаціях. 64-річного італійського фахівця звинувачують в укритті від податкової служби частини зароблених коштів.

Карло Анчелотті на тренуванні "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Проблеми Анчелотті

Ще у 2014 році нинішній тренер мадридського "Реала" приховав від фіскальної служби близько 400 тис. євро, які були отримані як доход від іміджевих прав спеціаліста. Італієць не вніс у декларацію ці гроші, що зараз намагається довести суд.

Найближчим часом відбудеться гучний судовий процес за участю Карло Анчелотті. Якщо він програє справу, то покарання може бути дуже суворим. У найкращому разі італійський тренер виплатить великий штраф. У гіршому на нього чекає тюремне ув'язнення. Адвокати Анчелотті працюють над доказом невинності свого клієнта, який заперечує звинувачення.

У разі, якщо провину Анчелотті буде доведено, мадридському "Реалу" доведеться шукати нового головного тренера. Команду на сезон може очолити наставник "Кастільї" Рауль Гонсалес.

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