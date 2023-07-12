"Реал" может досрочно уволить Анчелотти из-за судебного скандала

Карло Анчелотти и Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может предстать перед судом. Итальянскому специалисту грозит тюремное заключение.

Анчелотти обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщает Marca.

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Карло Анчелотти на тренировке "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Проблемы Анчелотти

Еще в 2014 году нынешний тренер мадридского "Реала" сокрыл от фискальной службы порядка 400 тыс. евро, которые были получены в качестве дохода от имиджевых прав специалиста. Итальянец не внес в декларацию эти деньги, что сейчас пытается доказать суд.

В ближайшее время состоится громкий судебный процесс с участием Карло Анчелотти. Если он проиграет дело, то наказание может быть очень суровым. В лучшем случае итальянский тренер выплатит большой штраф. В худшем его ждет тюремное заключение. Адвокаты Анчелотти работают над доказательством невиновности своего клиента, который отрицает обвинения.

В случае, если вина Анчелотти будет доказана, мадридскому "Реалу" придется искать нового главного тренера. Команду на сезон может возглавить наставник "Кастильи" Рауль Гонсалес.

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