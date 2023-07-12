Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Реал" может досрочно уволить Анчелотти из-за судебного скандала arrow

"Реал" может досрочно уволить Анчелотти из-за судебного скандала

12 июля 2023 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Реал" может досрочно уволить Анчелотти из-за судебного скандала
Карло Анчелотти и Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может предстать перед судом. Итальянскому специалисту грозит тюремное заключение. 

Анчелотти обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщает Marca

Читайте также:

В ближайшее время Карло Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговых махинациях. 64-летнего итальянского специалиста обвиняют в укрытии от налоговой службы части заработанных средств. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти на тренировке "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Проблемы Анчелотти 

Еще в 2014 году нынешний тренер мадридского "Реала" сокрыл от фискальной службы порядка 400 тыс. евро, которые были получены в качестве дохода от имиджевых прав специалиста. Итальянец не внес в декларацию эти деньги, что сейчас пытается доказать суд. 

В ближайшее время состоится громкий судебный процесс с участием Карло Анчелотти. Если он проиграет дело, то наказание может быть очень суровым. В лучшем случае итальянский тренер выплатит большой штраф. В худшем его ждет тюремное заключение. Адвокаты Анчелотти работают над доказательством невиновности своего клиента, который отрицает обвинения. 

В случае, если вина Анчелотти будет доказана, мадридскому "Реалу" придется искать нового главного тренера. Команду на сезон может возглавить наставник "Кастильи" Рауль Гонсалес. 

Напомним, форвард Роман Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ. 

Хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино. 

Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер". 

Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца. 

"ПСЖ" окончательно решил будущее Мбаппе и Неймара

Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз