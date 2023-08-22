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Ребров докликав до збірної футболіста "Динамо"

22 серпня 2023 19:00
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Агабекян Карен
редактор
Ребров докликав до збірної футболіста "Динамо"
Сергій Ребров під час тренування збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров раніше оголосив склад на вересневі матчі відбору на чемпіонат Європи. У команду було викликано 25 гравців й ще п'ять стали резервними.

Проте наступного дня після оголошення складу у ньому відбулися зміни, повідомила пресслужба УАФ.

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Поки що не повідомляється причина такого рішення. Можливо, хтось із раніше викликаних гравців отримав травму.

Олександра Караваєва додатково викликано. Фото: УАФ

Посилення на правий фланг захисту

Ребров із резервного списку додатково викликав до основної заявки правого захисника київського "Динамо" Олександра Караваєва, який також може зіграти праворуч у півзахисті та ліворуч у захисті.

Раніше Ребров викликав на правий фланг захисту збірної України Олександра Тимчика та Юхима Коноплю, який лише відновився від травми.

Оновлений розширений склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі — "Динамо" Київ), Віталій Міколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут" , Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Майамі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назаріна (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбік ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Пихаленок (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Збірна України розпочне збір 3 вересня у польському Тшебниці, передмісті Вроцлава, де команда проведе матч зі збірною Англії 9 вересня, а 12-го у Мілані команда Реброва зіграє з Італією.

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