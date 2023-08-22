Ребров докликав до збірної футболіста "Динамо"
Головний тренер збірної України Сергій Ребров раніше оголосив склад на вересневі матчі відбору на чемпіонат Європи. У команду було викликано 25 гравців й ще п'ять стали резервними.
Проте наступного дня після оголошення складу у ньому відбулися зміни, повідомила пресслужба УАФ.
Поки що не повідомляється причина такого рішення. Можливо, хтось із раніше викликаних гравців отримав травму.
Посилення на правий фланг захисту
Ребров із резервного списку додатково викликав до основної заявки правого захисника київського "Динамо" Олександра Караваєва, який також може зіграти праворуч у півзахисті та ліворуч у захисті.
Раніше Ребров викликав на правий фланг захисту збірної України Олександра Тимчика та Юхима Коноплю, який лише відновився від травми.
Оновлений розширений склад збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі — "Динамо" Київ), Віталій Міколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут" , Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Майамі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назаріна (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).
Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбік ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").
Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Пихаленок (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).
Збірна України розпочне збір 3 вересня у польському Тшебниці, передмісті Вроцлава, де команда проведе матч зі збірною Англії 9 вересня, а 12-го у Мілані команда Реброва зіграє з Італією.
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