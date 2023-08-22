Ребров довызвал в сборную футболиста "Динамо"

Сергей Ребров на тренировке сборной Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ранее огласил состав на сентябрьские матчи отбора на чемпионат Европы. В команду были вызваны 25 игроков и еще пять стали резервными.

Однако на следующий день после оглашения состава в нем произошли изменения, сообщила пресс-служба УАФ.

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Пока не сообщается причину такого решения. Возможно, что кто-то из ранее вызванных игроков получил травму.

Александр Караваев дополнительно вызван. Фото: УАФ

Усиление на правый фланг защиты

Ребров из резервного списка дополнительно вызвал в основную заявку правого защитника киевского "Динамо" Александра Караваева, который также может сыграть справа в полузащите и слева в защите.

Ранее Ребров вызвал на правый фланг защиты сборной Украины Александра Тымчика и Юхима Коноплю, который только восстановился от травмы.

Обновленный расширенный состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик, Александр Караваев (все — "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — "Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Сборная Украины начнет сбор 3 сентября в польском Тшебнице, пригороде Вроцлава, где команда проведет матч со сборной Англии 9 сентября, а 12 числа в Милане команда Реброва сыграет с Италией.

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