Ребров привітав українців з Новим роком

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Перед завершенням 2023 року головний тренер збірної України Сергій Ребров звернувся до вболівальників. Він привітав українців з Новим роком.

Своє звернення Ребров опублікував у соцмережах.

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Головний тренер збірної привітав усіх із наступним 2024 роком, нагадав про загиблих людей, підтримав військових та вказав на злочини Росії.

"Вітаю усіх з прийдешнім новим роком! Хоч сьогодні святковий день, на жаль, він дуже сильно захмарений подіями цього року.

Як і у цей час торік, неможливо повністю зосередитися на святкуванні, тому що у нашій країні кожен день гинуть люди — від наших воїнів на передові, до простих цивільних людей у своїх домівках — безпосередньо через дії Росії. Масові обстріли по всій Україні лише два дні тому, які призвели до подальшої гибелі багатьох невинних людей, надалі нагадують про це.

Як завжди, висловлюю мою подяку ЗСУ, волонтерам та усім людям які допомагають зберігати суверенітет країни та безпеку якомога більше людей. Продовжуємо підтримувати та вірити в них та сподіватися на найкраще. Слава Україні! Слава ЗСУ!" — написав Ребров.

Зазначимо, що у 2023 році Ребров очолив збірну України. Під керівництвом фахівця команда виграла чотири матчі, три звела до нічиєї та зазнала однієї поразки.

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