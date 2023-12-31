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Ребров поздравил украинцев с Новым годом

31 декабря 2023 23:05
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Агабекян Карен
редактор
Ребров поздравил украинцев с Новым годом
Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед завершением 2023 года главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обратился к болельщикам. Он поздравил украинцев с Новым годом.

Свое обращение Ребров опубликовал в соцсетях.

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Главный тренер сборной поздравил всех с наступающим 2024 годом, напомнил о погибших людях, поддержал военных, и указал на преступления России.

"Поздравляю всех с наступающим новым годом! Хоть сегодня праздничный день, к сожалению, он очень сильно омрачен событиями этого года.

Как и в это время в прошлом году, невозможно полностью сосредоточиться на праздновании, потому что в нашей стране каждый день гибнут люди: от наших воинов на передовой до простых гражданских в своих домах — непосредственно из-за действий России. Массовые обстрелы по всей Украине всего два дня назад, которые привели к дальнейшей гибели многих невинных людей, в дальнейшем напоминают об этом.

Как всегда, выражаю мою благодарность ВСУ, волонтерам и всем тем, кто помогает сохранять суверенитет страны и безопасность как можно большего количества людей. Продолжаем поддерживать и верить в них и надеяться на лучшее. Слава Украине! Слава ВСУ!" — написал Ребров.

Отметим, что в 2023-м году Ребров возглавил сборную Украины. Под руководством специалиста команда выиграла четыре матча, три свела к ничьей и потерпела одно поражение.

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