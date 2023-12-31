Ребров поздравил украинцев с Новым годом

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Перед завершением 2023 года главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обратился к болельщикам. Он поздравил украинцев с Новым годом.

Свое обращение Ребров опубликовал в соцсетях.

Читайте также:

Что Ребров написал украинцам

Главный тренер сборной поздравил всех с наступающим 2024 годом, напомнил о погибших людях, поддержал военных, и указал на преступления России.

"Поздравляю всех с наступающим новым годом! Хоть сегодня праздничный день, к сожалению, он очень сильно омрачен событиями этого года.

Как и в это время в прошлом году, невозможно полностью сосредоточиться на праздновании, потому что в нашей стране каждый день гибнут люди: от наших воинов на передовой до простых гражданских в своих домах — непосредственно из-за действий России. Массовые обстрелы по всей Украине всего два дня назад, которые привели к дальнейшей гибели многих невинных людей, в дальнейшем напоминают об этом.

Как всегда, выражаю мою благодарность ВСУ, волонтерам и всем тем, кто помогает сохранять суверенитет страны и безопасность как можно большего количества людей. Продолжаем поддерживать и верить в них и надеяться на лучшее. Слава Украине! Слава ВСУ!" — написал Ребров.

Отметим, что в 2023-м году Ребров возглавил сборную Украины. Под руководством специалиста команда выиграла четыре матча, три свела к ничьей и потерпела одно поражение.

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

"Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

ГеоргийСудаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе победил с феноменальным отрывом.