Ребров прокоментував обрання Шевченко президентом УАФ та свою нову роль

Сергій Ребров. Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про призначення свого колишнього партнера по нападу Андрія Шевченко на посаду президента Української Асоціації футболу. Тепер Сергій буде допомагати як віцепрезидент УАФ розвивати усі футбольні збірні України.

Що саме входить в плани Реброва, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Те, що мені запропонував Андрій Шевченко, – це те, з чим я раніше працював. Це аналіз збірних різного віку. Тому я із задоволенням прийняв цю пропозицію. Займатимуся тим, чим я займався раніше", — каже Ребров

Наставник контролюватиме весь інститут збірних України. Починаючи з U-17. Також U-19, U-21 та національна збірна. А у планах, за його словами, є створити ще U-16.

Excl: Serhiy Rebrov’s first words (in 🇬🇧) after becoming one of Andriy Shevchenko’s 2nd VP’s & what his ex teammate & good friend will bring to the role



Rebrov himself will focus on the NT (he’s manager after all) + to instil a top down style approach across all NT age groups pic.twitter.com/shZB9ajFmT — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 25, 2024

"Я щасливий. Шевченко – це персона, яка підняла український футбол свого часу на топ-левел. В минулому році він дуже багато зробив для країни своєю допомогою та платформою United24. Тепер будемо разом працювати над тим, щоб піднімати футбол в Україні", — додав тренер.

Головне завдання — Національна збірна

Сергій Станіславович також планує будувати вертикаль збірних та буде працювати у виконавчому комітеті. Я все слухаю, висловлюю свою думку і вважаю, що з моєю думкою будуть рахуватись. Але перше завдання зараз – головна команда.

"Зараз я їду до Туреччини подивитись, бо моя перша робота – це національна збірна. Зараз дуже важливий період. Ми дивимось кандидатів, відстежуємо всіх футболістів, які грають за кордоном. Тому в першу чергу це національна збірна", — підкреслив Ребров.

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