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Ребров прокоментував обрання Шевченко президентом УАФ та свою нову роль

25 січня 2024 22:32
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ребров прокоментував обрання Шевченко президентом УАФ та свою нову роль
Сергій Ребров. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про призначення свого колишнього партнера по нападу Андрія Шевченко на посаду президента Української Асоціації футболу. Тепер Сергій буде допомагати як віцепрезидент УАФ розвивати усі футбольні збірні України.

Що саме входить в плани Реброва, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Те, що мені запропонував Андрій Шевченко, – це те, з чим я раніше працював. Це аналіз збірних різного віку. Тому я із задоволенням прийняв цю пропозицію. Займатимуся тим, чим я займався раніше", — каже Ребров

Наставник контролюватиме весь інститут збірних України. Починаючи з U-17. Також U-19, U-21 та національна збірна. А у планах, за його словами, є створити ще U-16.

"Я щасливий. Шевченко – це персона, яка підняла український футбол свого часу на топ-левел. В минулому році він дуже багато зробив для країни своєю допомогою та платформою United24. Тепер будемо разом працювати над тим, щоб піднімати футбол в Україні", — додав тренер.

Головне завдання — Національна збірна

Сергій Станіславович також планує будувати вертикаль збірних та буде працювати у виконавчому комітеті. Я все слухаю, висловлюю свою думку і вважаю, що з моєю думкою будуть рахуватись. Але перше завдання зараз – головна команда.

"Зараз я їду до Туреччини подивитись, бо моя перша робота – це національна збірна. Зараз дуже важливий період. Ми дивимось кандидатів, відстежуємо всіх футболістів, які грають за кордоном. Тому в першу чергу це національна збірна", — підкреслив Ребров.

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УАФ
Збірна України з футболу
Андрій Шевченко
Сергій Ребров

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