Ребров прокомментировал избрание Шевченко президентом УАФ и свою новую роль
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о назначении своего бывшего партнера по нападению Андрея Шевченко на пост президента Украинской Ассоциации футбола. Теперь Сергей будет помогать как вице-президент УАФ развивать все футбольные сборные Украины.
Что именно входит в планы Реброва, в материале Новини.LIVE.
"То, что мне предложил Андрей Шевченко, — это то, с чем я раньше работал. Это анализ сборных всех возрастов. Поэтому я с удовольствием принял это предложение. Буду заниматься тем, чем я занимался раньше", — говорит Ребров.
Наставник будет контролировать весь институт сборных Украины. Начиная с U-17. Также U-19, U-21 и сборная. А в планах, по его словам, создать еще U-16.
Excl: Serhiy Rebrov's first words (in 🇬🇧) после того, как один из Andriy Shevchenko's 2nd VP's & what his ex teammate & good friend will bring to the role— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 25, 2024
Rebrov himself будет focus на NT (это manager по всему) + чтобы постичь вверху снизу стиль подход к обоим всем NT age groups pic.twitter.com/shZB9ajFmT
"Я счастлив. Шевченко – это персона, которая подняла украинский футбол в свое время на топ-левел. В прошлом году он очень много сделал для страны своей помощью и платформой United24. Теперь будем вместе работать над тем, чтобы поднимать футбол в Украине", — добавил тренер.
Главная задача — Национальная сборная
Сергей Станиславович также намерен строить вертикаль сборных и будет работать в исполнительном комитете. Я все слушаю, выражаю свое мнение и считаю, что с моим мнением будут считаться. Но первая задача сейчас – главная команда.
"Сейчас я еду в Турцию посмотреть, потому что моя первая работа – это национальная сборная. Сейчас очень важный период. Мы смотрим кандидатов, отслеживаем всех футболистов, играющих за границей. Поэтому в первую очередь это национальная сборная", — подчеркнул Ребров.
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