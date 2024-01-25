Ребров прокомментировал избрание Шевченко президентом УАФ и свою новую роль

Сергей Ребров. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о назначении своего бывшего партнера по нападению Андрея Шевченко на пост президента Украинской Ассоциации футбола. Теперь Сергей будет помогать как вице-президент УАФ развивать все футбольные сборные Украины.

Что именно входит в планы Реброва, в материале Новини.LIVE.

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"То, что мне предложил Андрей Шевченко, — это то, с чем я раньше работал. Это анализ сборных всех возрастов. Поэтому я с удовольствием принял это предложение. Буду заниматься тем, чем я занимался раньше", — говорит Ребров.

Наставник будет контролировать весь институт сборных Украины. Начиная с U-17. Также U-19, U-21 и сборная. А в планах, по его словам, создать еще U-16.

Excl: Serhiy Rebrov's first words (in 🇬🇧) после того, как один из Andriy Shevchenko's 2nd VP's & what his ex teammate & good friend will bring to the role



Rebrov himself будет focus на NT (это manager по всему) + чтобы постичь вверху снизу стиль подход к обоим всем NT age groups pic.twitter.com/shZB9ajFmT — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 25, 2024

"Я счастлив. Шевченко – это персона, которая подняла украинский футбол в свое время на топ-левел. В прошлом году он очень много сделал для страны своей помощью и платформой United24. Теперь будем вместе работать над тем, чтобы поднимать футбол в Украине", — добавил тренер.

Главная задача — Национальная сборная

Сергей Станиславович также намерен строить вертикаль сборных и будет работать в исполнительном комитете. Я все слушаю, выражаю свое мнение и считаю, что с моим мнением будут считаться. Но первая задача сейчас – главная команда.

"Сейчас я еду в Турцию посмотреть, потому что моя первая работа – это национальная сборная. Сейчас очень важный период. Мы смотрим кандидатов, отслеживаем всех футболистов, играющих за границей. Поэтому в первую очередь это национальная сборная", — подчеркнул Ребров.

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