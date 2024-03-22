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Ребров сказав Яремчуку те, що допомогло перемогти збірній України — деталі

22 березня 2024 01:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров сказав Яремчуку те, що допомогло перемогти збірній України — деталі
Гравці збірної України дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, як його команда зуміла вирвати перемогу на виїзді у Боснії та Герцеговини. Наставник зізнався, що суперник його здивував.

Ребров попросив уболівальників підтримати "синьо-жовтих" у поєдинку проти збірної Ісландії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 21 березня, збірна України в Сараєві обіграла національну команду Боснії та Герцеговини. Господарі поля першими забили гол у другому таймі. Сергія Ребров провів низку замін, і Роман Яремчук записав на свій рахунок гол та результативну передачу. Другий м'яч "синьо-жовтих" забив Артем Довбик.

Збірна України
Збірна України після матчу Фото: УАФ

Що Ребров сказав Яремчуку

Наставник збірної України зізнався, що не став вибирати особливих слів, коли випускав на полі Яремчука. Він попросив форварда іспанської "Валенсії" забити гол, але Роман навіть перевершив очікування головного тренера.

Ребров присвятив цю перемогу стійкості українського народу. Наставник пояснив, чим тренер збірної Боснії та Герцеговини зумів його здивувати.

"Вони вперше під керівництвом цього спеціаліста зіграли у три центральні захисники. Але в останні 15 хвилин матчу ми змінили стратегію, і вихід на поле другого форварда допоміг збірній України. Ми створили більше моментів, продемонстрували характер і заслужили перемогу", — розповів Ребров.

Тренер "синьо-жовтих" пояснив, що у наступному матчі його команда продемонструє зовсім іншу гру. Він сподівається, що вболівальники гідно підтримають українську команду та допоможуть їй здобути путівку на Євро-2024.

Вирішальний матч відбору на континентальну першість збірна України проведе у вівторок, 26 березня. Гра пройде у польському місті Вроцлав. Суперником підопічних Реброва стане збірна Ісландії.

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"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

спорт
футбол
Роман Яремчук
Сергій Ребров
Євро-2024
Збірна Боснії та Герцеговини

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