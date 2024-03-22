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Ребров сказал Яремчуку то, что помогло победить сборной Украины — детали

22 марта 2024 01:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров сказал Яремчуку то, что помогло победить сборной Украины — детали
Игроки сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, как его команда сумела вырвать победу на выезде у Боснии и Герцеговины. Наставник признался, что соперник его удивил. 

Ребров попросил болельщиков поддержать "сине-желтых" в поединке против сборной Исландии, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 21 марта, сборная Украины в Сараево обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины. Хозяева поля первыми забили гол во втором тайме. Сергея Ребров провел ряд замен, и Роман Яремчук записал на свой счет гол и результативную передачу. Второй мяч "сине-желтых" забил Артем Довбик. 

Сборная Украины
Сборная Украины после матча. Фото: УАФ

Что Ребров сказал Яремчуку 

Наставник сборной Украины признался, что не стал выбирать особые слова, когда выпускал на поле Яремчука. Он попросил форварда испанской "Валенсии" забить гол, но Роман даже превзошел ожидания главного тренера. 

Ребров посвятил эту победу стойкости украинского народа. Наставник объяснил, чем тренер сборной Боснии и Герцеговины сумел его удивить. 

"Они впервые под руководством этого тренера сыграли в три центральных защитника. Но в последние 15 минут матча мы изменили стратегию, и выход на поле второго форварда помог сборной Украины. Мы создали больше моментов, продемонстрировали характер и заслужили победу", — рассказал Ребров. 

Тренер "сине-желтых" объяснил, что в следующем матче его команда продемонстрирует совсем другую игру. Он надеется, что болельщики достойно поддержат украинскую команду и помогут ей завоевать путевку на Евро-2024. 

Решающий матч отбора на континентальное первенство сборная Украины проведет во вторник, 26 марта. Игра пройдет в польском городе Вроцлав. Соперником подопечных Реброва станет сборная Исландии. 

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спорт
футбол
Роман Яремчук
Сергей Ребров
Евро-2024
Сборная Боснии и Герцеговины

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