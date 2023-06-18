Рефері опинився в нокауті на турнірі з кікбоксингу Glory Collision 5

Хорват Плазібат вдарив арбітра під час бою з Онаро. Фото: Combatpress

У Роттердамі пройшов турнір з кікбоксингу Glory Collsion, у головному поєдинку якого рефері опинився на канвасі. В цей час стосунки між собою по чоловічі з’ясовували Кукі Осаро з Нігерії та хорват Антоніо Плазібат.

Чому постраждав саме суддя та хто виявився сильніше, в матеріалі Новини.LIVE.

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Наприкінці другого раунду арбітр як завжди робив своє діло та просто хотів розборонити бійців, але в результаті був відправлений в нокдаун хорватським бійцем. У дикій сцені Плазібат випадково впустив рефері Едварда Страйкерта злою правою рукою.

Страйкерт пірнув, щоб розділити бійців, але отримав пізній удар від Плазібату, який негайно поставив рефері на коліна. На щастя, сміливому Едварду вдалося піти відносно неушкодженим, і офіційні особи GLORY запросили нового рефері, щоб закінчити матч.

Осаро відповів за рефері

Зрештою, Осаро (25-2-1, 13 KO) переміг свого друга та товариша по команді Плазібата (22-5, 16 KO) нокаутом у п'ятому раунді і завоював тимчасовий титул GLORY у надважкій вазі.

Сьогодні, 18 червня, у Роттердамі на стадіоні Де Кейп відбудеться фінальний поєдинок Ліги націй УЄФА. Де та коли дивитися матч Хорватія — Іспанія — у матеріалі Новини.LIVE.

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