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Рефери оказался в нокауте на турнире по кикбоксингу Glory Collision 5

18 июня 2023 19:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Рефери оказался в нокауте на турнире по кикбоксингу Glory Collision 5
Хорват Плазибат ударил арбитра во время сражения с Онаро. Фото: Combatpress
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Роттердаме прошел турнир по кикбоксингу Glory Collsion, в главном поединке которого рефери оказался на конвасе. В это время отношения между собой по-мужски выясняли Куки Осаро из Нигерии и хорват Антонио Плазибат.

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В конце второго раунда арбитр как всегда делал свое дело и просто хотел разнять бойцов, но в результате был отправлен в нокдаун хорватским бойцом. В дикой сцене Плазибат случайно попал по рефери Эдварду Страйкерту злой правой рукой.

Страйкерт нырнул, чтобы разделить бойцов, но получил поздний удар от Плазибата, тот сразу поставил рефери на колени. К счастью, смелому Эдварду удалось пойти относительно невредимым, и официальные лица GLORY пригласили нового рефери, чтобы завершить матч.

Осаро ответил за рефери

В конце концов Осаро (25-2-1, 13 KO) победил своего друга и товарища по команде Плазибата (22-5, 16 KO) нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул GLORY в тяжелом весе.

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