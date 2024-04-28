Рішення прийнято — джерело повідомило, що Манчестер Юнайтед залишиться без тренера

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters/Carl Recine

"Манчестер Юнайтед" за три тури до кінця сезону АПЛ втратив шанси потрапити до Ліги чемпіонів. Це означає, що не було виконано завдань на сезон, адже за чемпіонство команда не боролася і вилетіла з решти турнірів.

Відповідальним за результат визнають головного тренера Еріка Тен Хага, повідомив журналіст Нізаар Кінселла.

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За інформацією джерела, після закінчення сезону Тен Хаг буде звільнений з посади. Дорікати тренеру можуть не лише результатами, а й проблемами у взаєминах з гравцями, конфліктами зі ЗМІ та вболівальниками.

Раніше біля керма "Манчестер Юнайтед" став мільярдер Джим Реткліфф, який купив частину акцій клубу. Надалі він планує викупити всю команду. Відповідно, бізнесмен привів у клуб нових менеджерів, яким не подобається робота Тен Хага.

Пошуки нового тренера клуб розпочне влітку. Проте не варто відкидати варіант, що його вже шукають.

Тен Хаг прийшов у "Манчестер Юнайтед" влітку 2022 після успішної роботи в нідерландському "Аяксі". Як би нідерландець не намагався, але упорядкувати справи в "МЮ" він не зміг.

Зазначимо, що в поточному сезоні "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце в чемпіонаті Англії й малоймовірно, що вони піднімуться хоча б на п'яте, адже "Тоттенхем" має 6 очок відриву і на два матчі менше.

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