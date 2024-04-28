Решение принято — источник сообщил, что Манчестер Юнайтед останется без тренера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters/Carl Recine

"Манчестер Юнайтед" за три тура до конца сезона АПЛ потерял шансы попасть в Лигу чемпионов. Это значит, что не были выполнены задачи на сезон, ведь за чемпионство команда не боролась и вылетела из остальных турниров.

Ответственным за результат признают главного тренера Эрика Тен Хага, сообщил журналист Низаар Кинселла.

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По информации источника, после окончания сезона Тен Хаг будет уволен с занимаемой должности. В упрек тренеру могут поставить не только результаты, но и проблемы во взаимоотношении с игроками, конфликты со СМИ и с болельщиками.

Ранее у руля "Манчестер Юнайтед" стал миллиардер Джим Рэтклифф, купивший часть акций клуба. В будущем он планирует выкупить всю команду. Соответственно, бизнесмен привел в клуб новых менеджеров, которым не нравится работа Тен Хага.

Поиски нового тренера клуб начнет летом. Однако, не стоит отбрасывать вариант, что его уже ищут.

Тен Хаг пришел в "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года после успешной работы в нидерландском "Аяксе". Как бы нидерландец не старался, но привести в порядок дела в "МЮ" он не смог.

Отметим, что в текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии и маловероятно, что они поднимутся, хотя бы на пятое, ведь у "Тоттенхэма" 6 очков отрыва и на два матча меньше.

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