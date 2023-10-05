Романо визначився, де проведуть Чемпіонат світу-2030: які країни оберуть

Збірна Іспанії. Фото: Twitter/SpainIsFootball

Чемпіонат світу з футболу 2030 прийматимуть Марокко, Іспанія та Португалія. Але перші три матчі турніру будуть зіграні в Уругваї, Аргентині та Парагваї.

Про це заявив італійський інсайдер Фабріціо Романо, передає портал Новини.LIVE.

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Заявка Уругваю, Аргентини та Парагваю була головним конкурентом за ЧС-2030 спільної заявки Іспанії, Португалії та Марокко. Останні три країни отримають автоматичні місця в групі ЧС, підтверджує ФІФА. Після своїх перших матчів Уругвай, Аргентина і Парагвай вирушать до Іспанії, Португалії та Марокко заради решти поєдинків. Церемонія відкриття турніру теж дістанеться європейсько-африканській частині ЧС.

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FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg — FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023

Чемпіонат світу-2030 відзначатиме сторіччя першого Мундіалю, який в 1930 році був зіграний в Уругваї. З цієї причини південноамериканські країни отримали перші матчі.

Чому не прийматиме Україна

Раніше на проведення ЧС-2030 з Іспанією та Португалією претендувала Україна. Однак через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України та корупційний скандал із президентом УАФ Андрієм Павелком, який перебуває в СІЗО, Україна в березні була виключена з колективної заявки.

Іспанія вже приймала Мундіаль у 1982-му році, тоді як Португалія та Марокко дебютують у цій ролі.

Крім того, УЄФА повідомив, що Туреччина відкликала заявку на Євро-2028 та планує спільно з Італією прийняти Євро-2032. Таким чином, на турнір у 2028 році залишився один претендент – спільна заявка Ірландії та Великобританії.

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