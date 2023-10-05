Романо определился, где проведут Чемпионат мира-2030: какие страны выберут

Сборная Испании. Фото: Twitter/SpainIsFootball

Чемпионат мира по футболу 2030 будут принимать Марокко, Испания и Португалия. Но первые три матча турнира будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Об этом заявил итальянский инсайдер Фабрицио Романо, передает портал Новини.LIVE.

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Заявка Уругвая, Аргентины и Парагвая была главным конкурентом по ЧМ-2030 совместной заявки Испании, Португалии и Марокко. Последние три страны получат автоматические места в группе ЧМ, подтверждает ФИФА. После своих первых матчей Уругвай, Аргентина и Парагвай отправятся в Испанию, Португалию и Марокко ради остальных поединков. Церемония открытия турнира тоже достанется европейско-африканской части ЧМ.

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FIFA еженедельно вызовет key decisiones на FIFA World Cup™ 2030 и 2034: Марокко, Португалия и США посвящают себя только участнику FIFA World Cup 2030™

➡️ https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg — FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023

Чемпионат мира-2030 будет отмечать столетие первого Мундиаля, который в 1930 году был сыгран в Уругвае. По этой причине американские страны получили первые матчи.

Почему не будет принимать Украину

Ранее на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией претендовала Украина. Однако из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины и коррупционного скандала с находящимся в СИЗО президентом УАФ Андреем Павелко Украина в марте была исключена из коллективной заявки.

Испания уже принимала Мундиаль в 1982 году, тогда как Португалия и Марокко дебютируют в этой роли.

Кроме того, УЕФА сообщил, что Турция отозвала заявку на Евро-2028 и планирует совместно с Италией принять Евро-2032. Таким образом, на турнир в 2028 году остался один претендент – совместная заявка Ирландии и Великобритании.

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