Ромаріо відновив кар'єру, щоб зіграти із сином

Ромаріо під час політичних дебатів. Фото: Reuters/Ueslei Marcelino

Колишній форвард збірної Бразилії Ромаріо знову вийде на поле як футболіст. Легендарний гравець відновив кар'єру у віці 58 років.

Ромаріо вже підписав короткостроковий контракт із клубом із Ріо-де-Жанейро і повідомив про це в Instagram.

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В останні роки Ромаріо є президентом клубу "Америка", який зараз виступає у другому дивізіоні чемпіонат штату Ріо-де-Жанейро. Однак незабаром уболівальники цього клубу побачать чемпіона світу-1994 у новому амплуа.

Ромаріо після перемоги на чемпіонаті світу 1994 року. Фото: Reuters

Повернення Ромаріо на поле

За "Америку" виступає син ексфорварда збірної Бразилії Ромаріньо. Йому вже 30 років, і найкращим досягненням футболіста в кар'єрі стали кілька матчів у складі знаменитої команди "Васку да Гама". Тепер Ромаріньо виступає у команді свого батька, а невдовзі вийде з ним на одне футбольне поле.

Ромаріо підписав короткостроковий ігровий контракт із "Америкою". Футболіст заявив, що клуб не платитиме йому гроші. Головною метою колишнього форварда збірної Бразилії є виконання мрії — він завжди хотів зіграти із сином в офіційному матчі.

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