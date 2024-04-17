Ромарио возобновил карьеру, чтобы сыграть с сыном
Бывший форвард сборной Бразилии Ромарио снова выйдет на поле в качестве футболиста. Легендарный игрок возобновил карьеру в возрасте 58 лет.
Ромарио уже подписал краткосрочный контракт с клубом из Рио-де-Жанейро и сообщил об этом в Instagram.
В последние годы Ромарио является президентом клуба "Америка", который сейчас выступает во втором дивизионе чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Однако вскоре болельщики этого клуба увидят чемпиона мира-1994 в новом амплуа.
Возвращение Ромарио на поле
За "Америку" выступает сын экс-форварда сборной Бразилии Ромариньо. Ему уже 30 лет, и лучшим достижением футболиста в карьере стали несколько матча в составе знаменитой команды "Васку да Гама". Теперь Ромариньо выступает в команде своего отца, а вскоре выйдет с ним на одно футбольное поле.
Ромарио подписал краткосрочный игровой контракт с "Америкой". Футболист заявил, что клуб не будет платить ему деньги. Главной целью бывшего форварда сборной Бразилии является исполнение мечты — он всегда хотел сыграть с сыном в официальном матче.
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