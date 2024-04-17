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Ромарио возобновил карьеру, чтобы сыграть с сыном

17 апреля 2024 16:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ромарио возобновил карьеру, чтобы сыграть с сыном
Ромарио во время политических дебатов. Фото: Reuters/Ueslei Marcelino
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Бразилии Ромарио снова выйдет на поле в качестве футболиста. Легендарный игрок возобновил карьеру в возрасте 58 лет.

Ромарио уже подписал краткосрочный контракт с клубом из Рио-де-Жанейро и сообщил об этом в Instagram

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В последние годы Ромарио является президентом клуба "Америка", который сейчас выступает во втором дивизионе чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Однако вскоре болельщики этого клуба увидят чемпиона мира-1994 в новом амплуа. 

Ромарио
Ромарио после победы на чемпионате мира 1994 года. Фото: Reuters

Возвращение Ромарио на поле 

За "Америку" выступает сын экс-форварда сборной Бразилии Ромариньо. Ему уже 30 лет, и лучшим достижением футболиста в карьере стали несколько матча в составе знаменитой команды "Васку да Гама". Теперь Ромариньо выступает в команде своего отца, а вскоре выйдет с ним на одно футбольное поле. 

Ромарио подписал краткосрочный игровой контракт с "Америкой". Футболист заявил, что клуб не будет платить ему деньги. Главной целью бывшего форварда сборной Бразилии является исполнение мечты — он всегда хотел сыграть с сыном в официальном матче. 

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