Ромарио возобновил карьеру, чтобы сыграть с сыном

Ромарио во время политических дебатов. Фото: Reuters/Ueslei Marcelino

Бывший форвард сборной Бразилии Ромарио снова выйдет на поле в качестве футболиста. Легендарный игрок возобновил карьеру в возрасте 58 лет.

Ромарио уже подписал краткосрочный контракт с клубом из Рио-де-Жанейро и сообщил об этом в Instagram.

Читайте также:

В последние годы Ромарио является президентом клуба "Америка", который сейчас выступает во втором дивизионе чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Однако вскоре болельщики этого клуба увидят чемпиона мира-1994 в новом амплуа.

Ромарио после победы на чемпионате мира 1994 года. Фото: Reuters

Возвращение Ромарио на поле

За "Америку" выступает сын экс-форварда сборной Бразилии Ромариньо. Ему уже 30 лет, и лучшим достижением футболиста в карьере стали несколько матча в составе знаменитой команды "Васку да Гама". Теперь Ромариньо выступает в команде своего отца, а вскоре выйдет с ним на одно футбольное поле.

Ромарио подписал краткосрочный игровой контракт с "Америкой". Футболист заявил, что клуб не будет платить ему деньги. Главной целью бывшего форварда сборной Бразилии является исполнение мечты — он всегда хотел сыграть с сыном в официальном матче.

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.