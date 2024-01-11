Роналду втрачає одноклубників — гравці залишають Саудівську Аравію

Кріштіану Роналду під час відпочинку з Джорджіною Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano/

Багато зіркових легіонерів із клубів Саудівської Аравії хочуть змінити чемпіонат. Футболістам вистачає кілька місяців для того, щоби почати прагнути повернутися до європейських команд.

Кріштіану Роналду може залишитися без двох відомих одноклубників, повідомляє футбольний інсайдер Екрем Кенур.

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Емерік Ляпорт святкує гол. Фото: instagram.com/laporte/

"Аль-Наср" втратить двох гравців

Одразу два футболісти "Аль-Насра", головною зіркою якого є Кріштіану Роналду, хочуть повернутися до Європи. Іспанський захисник Емерік Ляпорт та французький хавбек Секо Фофана лише недавно переїхали до Ер-Ріяду, але не хочуть повністю відпрацьовувати контракт із клубом.

Обидва футболісти опинилися у сфері інтересів команд з Англії, Італії та Іспанії. Ляпорт встиг зіграти за "Аль-Наср" 20 поєдинків у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив одну результативну передачу. Фофана провів 17 поєдинків, двічі відзначився у воротах суперників та зробив одну результативну передачу.

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