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Роналду втрачає одноклубників — гравці залишають Саудівську Аравію

11 січня 2024 16:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду втрачає одноклубників — гравці залишають Саудівську Аравію
Кріштіану Роналду під час відпочинку з Джорджіною Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Багато зіркових легіонерів із клубів Саудівської Аравії хочуть змінити чемпіонат. Футболістам вистачає кілька місяців для того, щоби почати прагнути повернутися до європейських команд.

Кріштіану Роналду може залишитися без двох відомих одноклубників, повідомляє футбольний інсайдер Екрем Кенур.

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Закордонні гравці з клубів Саудівської Аравії розчаровані рівнем місцевого футболу, підтримки, суворістю законів та відсутністю звичної індустрії розваг. Експерти припускають, що вже в найближчому майбутньому багато зірок покинуть чемпіонат Саудівської Аравії.

Емерік Ляпорт
Емерік Ляпорт святкує гол. Фото: instagram.com/laporte/

"Аль-Наср" втратить двох гравців

Одразу два футболісти "Аль-Насра", головною зіркою якого є Кріштіану Роналду, хочуть повернутися до Європи. Іспанський захисник Емерік Ляпорт та французький хавбек Секо Фофана лише недавно переїхали до Ер-Ріяду, але не хочуть повністю відпрацьовувати контракт із клубом.

Обидва футболісти опинилися у сфері інтересів команд з Англії, Італії та Іспанії. Ляпорт встиг зіграти за "Аль-Наср" 20 поєдинків у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив одну результативну передачу. Фофана провів 17 поєдинків, двічі відзначився у воротах суперників та зробив одну результативну передачу.

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спорт
футбол
Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
Аль-Наср

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