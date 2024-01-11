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Роналду теряет одноклубников — игроки покидают Саудовскую Аравию

11 января 2024 16:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду теряет одноклубников — игроки покидают Саудовскую Аравию
Криштиану Роналду во время отдыха с Джорджиной Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Многие звездные легионеры из клубов Саудовской Аравии хотят сменить чемпионат. Футболистам хватает несколько месяцев для того, чтобы захотеть вернуться в европейские команды. 

Криштиану Роналду может остаться без двух известных одноклубников, сообщает футбольный инсайдер Экрем Кенур

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Зарубежные игроки из клубов Саудовской Аравии разочарованы уровнем местного футбола, поддержки, суровостью законов и отсутствие привычной индустрии развлечений. Эксперты предполагают, что уже в ближайшем будущем многие звезды покинут чемпионат Саудовской Аравии. 

Эмерик Ляпорт
Эмерик Ляпорт празднует гол. Фото: instagram.com/laporte/

"Аль-Наср" потеряет двух игроков 

Сразу два футболиста "Аль-Насра", главной звездой которого является Криштиану Роналду, хотят вернуться в Европу. Испанский защитник Эмерик Ляпорт и французский хавбек Секо Фофана только недавно переехали в Эр-Рияд, но не хотят полностью отрабатывать контракт с клубом. 

Оба футболиста оказались в сфере интересов команд из Англии, Италии и Испании. Ляпорт успел сыграть за "Аль-Наср" 20 поединков во всех турнирах. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Фофана провел 17 поединков, дважды отличился в воротах соперников и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

спорт
футбол
Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
Аль-Наср

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