Роналду теряет одноклубников — игроки покидают Саудовскую Аравию
Многие звездные легионеры из клубов Саудовской Аравии хотят сменить чемпионат. Футболистам хватает несколько месяцев для того, чтобы захотеть вернуться в европейские команды.
Криштиану Роналду может остаться без двух известных одноклубников, сообщает футбольный инсайдер Экрем Кенур.
Зарубежные игроки из клубов Саудовской Аравии разочарованы уровнем местного футбола, поддержки, суровостью законов и отсутствие привычной индустрии развлечений. Эксперты предполагают, что уже в ближайшем будущем многие звезды покинут чемпионат Саудовской Аравии.
"Аль-Наср" потеряет двух игроков
Сразу два футболиста "Аль-Насра", главной звездой которого является Криштиану Роналду, хотят вернуться в Европу. Испанский защитник Эмерик Ляпорт и французский хавбек Секо Фофана только недавно переехали в Эр-Рияд, но не хотят полностью отрабатывать контракт с клубом.
Оба футболиста оказались в сфере интересов команд из Англии, Италии и Испании. Ляпорт успел сыграть за "Аль-Наср" 20 поединков во всех турнирах. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Фофана провел 17 поединков, дважды отличился в воротах соперников и сделал одну результативную передачу.
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