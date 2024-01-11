Роналду теряет одноклубников — игроки покидают Саудовскую Аравию

Криштиану Роналду во время отдыха с Джорджиной Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/

Многие звездные легионеры из клубов Саудовской Аравии хотят сменить чемпионат. Футболистам хватает несколько месяцев для того, чтобы захотеть вернуться в европейские команды.

Криштиану Роналду может остаться без двух известных одноклубников, сообщает футбольный инсайдер Экрем Кенур.

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Эмерик Ляпорт празднует гол. Фото: instagram.com/laporte/

"Аль-Наср" потеряет двух игроков

Сразу два футболиста "Аль-Насра", главной звездой которого является Криштиану Роналду, хотят вернуться в Европу. Испанский защитник Эмерик Ляпорт и французский хавбек Секо Фофана только недавно переехали в Эр-Рияд, но не хотят полностью отрабатывать контракт с клубом.

Оба футболиста оказались в сфере интересов команд из Англии, Италии и Испании. Ляпорт успел сыграть за "Аль-Наср" 20 поединков во всех турнирах. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Фофана провел 17 поединков, дважды отличился в воротах соперников и сделал одну результативную передачу.

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