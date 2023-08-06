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Роналду зрівнявся з Бензема та йде далі в Арабській лізі чемпіонів

6 серпня 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Роналду зрівнявся з Бензема та йде далі в Арабській лізі чемпіонів
"Сію" у виконанні Роналду звучить третю гру поспіль. Фото: Twitter/Ronaldo
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відзначився голом у четвертьфінальному матчі чемпіонів Арабської Ліги проти "Раджа Касабланкі" та наздогнав Каріма Бензема, який разом з "Аль-Іттіхад" вилетів.

Подробиці плей-офф Ліги чемпіонів Арабских країн в матеріалі Новини.LIVE.

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38-річний португалець відкрив рахунок на 19-й хвилині зустрічі. Голову передачу віддав Таліска. Ще забивали Аль-Ганам на 29-й хвилині та Фофана на 38-й, а Маду забив у власні ворота на 41-й.

Для Криштиану це третій гол у третьому матчі турніру підряд.

А от Бензема пощастило менше

Раніше Карім Бензема не реалізував пенальті у паралельному матчі чвертьфіналу за Аль-Іттіхад, який вилетів від Аль-Хілаля після поразки 1:3.

До цього Бензема теж забивав у трьох матчах поспіль, проте гольова серія французького нападника все ж перервалась. 

Аль-Хілаль діяв активніше протягом усього поєдинку, забивавши у дебюті матчу (на 14-й хвилині Сергій Мілінковіч-Савіч), а також наприкінці першого та в екваторі другого тайму (45+1 Аль-Давсарі, 70 Малком). Ромаріньйо з Аль-Іттіхаду намагався на 56-ій хвилині гри подарувати інтригу вболівальникам, проте її вбив Карім Бензема, який не зміг реалізувати пенальті. Таким чином, його колектив покинув арабську Лігу чемпіонів.

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