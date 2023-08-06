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Роналду сравнялся с Бензема и идет дальше в Арабской лиге чемпионов.

6 августа 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Роналду сравнялся с Бензема и идет дальше в Арабской лиге чемпионов.
"Сею" в исполнении Роналду звучит третья игра подряд. Фото: Twitter/Ronaldo
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился голом в четвертьфинальном матче чемпионов Арабской Лиги против "Раджа Касабланки" и догнал Карима Бензема, который вместе с "Аль-Иттихад" вылетел.

Подробности плей-офф Лиги чемпионов Арабских стран в материале Новини.LIVE.

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38-летний португалец открыл счет на 19-й минуте встречи. Голевую передачу отдал Талиска. Еще забивали Аль-Ганам на 29-й минуте и Фофана на 38-й, а Маду забил в свои ворота на 41-й.

Для Криштиана это третий гол в третьем матче турнира подряд.

А вот Бензема повезло меньше

Ранее Карим Бензема не реализовал пенальти в параллельном матче четвертьфинала за Аль-Иттихад, вылетевший от Аль-Хилаля после поражения 1:3.

До этого Бензема тоже забивал в трех матчах подряд, однако голевая серия французского нападающего все же прервалась.

Аль-Хилаль действовал активнее на протяжении всего поединка, забив в дебюте матча (на 14-й минуте Сергей Милинкович-Савич), а также в конце первого и в экваторе второго тайма (45+1 Аль-Давсари, 70 Малком). Ромариньо из Аль-Иттихаду пытался на 56-й минуте игры подарить интригу болельщикам, однако ее убил не сумевший реализовать пенальти Карим Бензема. Таким образом, его коллектив покинул арабскую Лигу чемпионов.

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