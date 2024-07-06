Португалія вилетіла з Євро: Роналду звернувся до вболівальників

Роналду звернувся до фанів після провального виступу на Євро-2024
Чемпіонат Європи з футболу залишила збірна Португалії. Разом з командою турнір завершився для Кріштіану Роналду.
Головна зірка Португалії після матчу звернувся до вболівальників у соцмережах.
Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal.- Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 6, 2024
Somos gratos por tudo o vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui.
Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuara a ser construído. Juntos. pic.twitter.com/C34YgfKLmg
Роналду розповів, чого хотіла команда
У чвертьфіналі Португалія зіграла з Францією в нічию в основний час і поступилася в серії пенальті 3:5.
За словами Роналду, команда заслуговувала на більше у матчі з Францією. Також Кріштіану подякував уболівальникам за підтримку, яка вивела команду на високий рівень.
"Ми прагнули більшого. Ми заслуговували на більше. Заради нас. Заради кожного з вас. Заради Португалії.
Ми вдячні за все, що ви нам дали, і за наші досягнення.
На полі та за його межами я впевнений, що ця спадщина продовжуватиме шануватись і будуватися. Разом", — написав Роналду.
У півфіналі турніру Франція зіграє з командою Іспанії.
Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу — деталі.
Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу.
Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи.
Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.
"Полісся" підпише відомого гравця "Динамо" — про кого йдеться.
"Манчестер Сіті" незабаром розпочне переговори щодо голкіпера збірної України.
Читайте Новини.LIVE!