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Роналду звернувся до фанів після провального виступу на Євро-2024

6 липня 2024 21:23
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Агабекян Карен
редактор
Португалія вилетіла з Євро: Роналду звернувся до вболівальників
Кріштіану Роналду на Євро-2024. Фото: x.com/Cristiano
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіонат Європи з футболу залишила збірна Португалії. Разом з командою турнір завершився для Кріштіану Роналду.

Головна зірка Португалії після матчу звернувся до вболівальників у соцмережах.

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У чвертьфіналі Португалія зіграла з Францією в нічию в основний час і поступилася в серії пенальті 3:5.

За словами Роналду, команда заслуговувала на більше у матчі з Францією. Також Кріштіану подякував уболівальникам за підтримку, яка вивела команду на високий рівень.

"Ми прагнули більшого. Ми заслуговували на більше. Заради нас. Заради кожного з вас. Заради Португалії.

Ми вдячні за все, що ви нам дали, і за наші досягнення.

На полі та за його межами я впевнений, що ця спадщина продовжуватиме шануватись і будуватися. Разом", — написав Роналду.

У півфіналі турніру Франція зіграє з командою Іспанії.

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