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Роналду обратился к фанатам после провального выступления на Евро-2024

6 июля 2024 21:23
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Агабекян Карен
редактор
Португалия вылетела с Евро: Роналду обратился к болельщикам
Криштиану Роналду на Евро-2024. Фото: x.com/Cristiano
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпионат Европы по футболу покинула сборная Португалии. Вместе со своей командой турнир завершился для Криштиану Роналду.

Главная звезда Португалии после матча обратился к болельщикам в соцсетях.

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В четвертьфинале Португалия сыграла с Францией в ничью в основное время и уступила в серии пенальти 3:5.

По словам Роналду, команда заслуживала на большее в матче с Францией. Также Криштиану поблагодарил болельщиков за поддержку, которая вывела команду на высокий уровень.

"Мы стремились к большему. Мы заслуживали большего. Ради нас. Ради каждого из вас. Ради Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все наши достижения.

На поле и за его пределами я уверен, что это наследие будет продолжать чтиться и строиться. Вместе", — написал Роналду.

В полуфинале турнира Франция сыграет с командой Испании.

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