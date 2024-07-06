Португалия вылетела с Евро: Роналду обратился к болельщикам

Криштиану Роналду на Евро-2024. Фото: x.com/Cristiano

Чемпионат Европы по футболу покинула сборная Португалии. Вместе со своей командой турнир завершился для Криштиану Роналду.

Главная звезда Португалии после матча обратился к болельщикам в соцсетях.

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Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal.



Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui.



Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos. pic.twitter.com/C34YgfKLmg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 6, 2024

Роналду рассказал, чего хотела команда

В четвертьфинале Португалия сыграла с Францией в ничью в основное время и уступила в серии пенальти 3:5.

По словам Роналду, команда заслуживала на большее в матче с Францией. Также Криштиану поблагодарил болельщиков за поддержку, которая вывела команду на высокий уровень.

"Мы стремились к большему. Мы заслуживали большего. Ради нас. Ради каждого из вас. Ради Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все наши достижения.

На поле и за его пределами я уверен, что это наследие будет продолжать чтиться и строиться. Вместе", — написал Роналду.

В полуфинале турнира Франция сыграет с командой Испании.

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