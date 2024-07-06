Португалия вылетела с Евро: Роналду обратился к болельщикам

Роналду обратился к фанатам после провального выступления на Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу покинула сборная Португалии. Вместе со своей командой турнир завершился для Криштиану Роналду.
Главная звезда Португалии после матча обратился к болельщикам в соцсетях.
Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 6, 2024
Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui.
Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos. pic.twitter.com/C34YgfKLmg
Роналду рассказал, чего хотела команда
В четвертьфинале Португалия сыграла с Францией в ничью в основное время и уступила в серии пенальти 3:5.
По словам Роналду, команда заслуживала на большее в матче с Францией. Также Криштиану поблагодарил болельщиков за поддержку, которая вывела команду на высокий уровень.
"Мы стремились к большему. Мы заслуживали большего. Ради нас. Ради каждого из вас. Ради Португалии.
Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все наши достижения.
На поле и за его пределами я уверен, что это наследие будет продолжать чтиться и строиться. Вместе", — написал Роналду.
В полуфинале турнира Франция сыграет с командой Испании.
Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали.
Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира.
Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы.
Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.
"Полесье" подпишет известного игрока "Динамо" — о ком речь.
"Манчестер Сити" вскоре начнет переговоры по голкиперу сборной Украины.
Читайте Новини.LIVE!