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Росія хоче провести Євро-2036 з футболу

3 січня 2024 17:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Росія хоче провести Євро-2036 з футболу
Брати Міранчуки у роздягальні. Фото: instagram.com/teamrussia/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Російська футбольна спілка (РФС) продовжує спроби повернути місцевий футбол на міжнародні турніри. Новою ідеєю організації стало подання заявки на проведення чемпіонату Європи-2036.

У РФС чекають на зняття обмежень для російського футболу, передають місцеві ЗМІ.

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Генеральний секретар Російського футбольного союзу Максим Митрофанов заявив, що РФС має намір подати заявку на організацію Євро-2036. Однак існує проблема, яка може перешкодити провести континентальну першість у Росії.

Збірна Росії
Футболісти збірної Росії під час матчу Фото: instagram.com/teamrussia/

Заява РФС про Євро-2036

В організації заявили, що успішний досвід проведення ЧС-2018 дозволяє сподіватися, що Росія отримає право стати господаркою нового футбольного турніру. Заявку на проведення Євро-2028 було відхилено, однак у країні сподіваються провести наступний європейський турнір.

"Нам відповідають, що поки діє заборона на участь наших збірних у міжнародних турнірах, заявку від РФС розглядати не будуть. Повернемося до цього питання і подаватимемо заявку в тому випадку, якщо наше усунення знімуть", — заявив Максим Митрофанов.

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