Россия хочет провести Евро-2036 по футболу
Российский футбольный союз (РФС) продолжает попытки вернуть местный футбол на международные турниры. Новой идеей организации стала подача заявки на проведение чемпионата Европы-2036.
В РФС ждут снятия ограничений для российского футбола, передают местные СМИ.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС собирается подать заявку на организацию Евро-2036. Однако существует проблема, которая может помешать провести континентальное первенство в России.
Заявление РФС о Евро-2036
В организации заявили, что успешный опыт проведения ЧМ-2018 позволяет надеяться на то, что Россия получит право стать хозяйкой нового футбольного турнира. Заявка на проведение Евро-2028 была отклонена, однако в стране надеются провести следующий европейский турнир.
"Нам отвечают, что пока действует запрет на участие наших сборных в международных турнирах, заявку от РФС рассматривать не будут. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут", — заявил Максим Митрофанов.
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