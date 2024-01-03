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Россия хочет провести Евро-2036 по футболу

3 января 2024 17:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Россия хочет провести Евро-2036 по футболу
Братья Миранчуки в раздевалке. Фото: instagram.com/teamrussia/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Российский футбольный союз (РФС) продолжает попытки вернуть местный футбол на международные турниры. Новой идеей организации стала подача заявки на проведение чемпионата Европы-2036. 

В РФС ждут снятия ограничений для российского футбола, передают местные СМИ. 

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС собирается подать заявку на организацию Евро-2036. Однако существует проблема, которая может помешать провести континентальное первенство в России. 

Сборная России
Футболисты сборной России во время матча. Фото: instagram.com/teamrussia/

Заявление РФС о Евро-2036 

В организации заявили, что успешный опыт проведения ЧМ-2018 позволяет надеяться на то, что Россия получит право стать хозяйкой нового футбольного турнира. Заявка на проведение Евро-2028 была отклонена, однако в стране надеются провести следующий европейский турнир. 

"Нам отвечают, что пока действует запрет на участие наших сборных в международных турнирах, заявку от РФС рассматривать не будут. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут", — заявил Максим Митрофанов. 

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

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