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Російські спортсмени відмовилися від виступу на Олімпіаді-2024 — що відомо

6 липня 2024 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Спортсмени з Росії не зможуть поїхати на Олімпійські ігри до Парижа
Російський борець Арслан Багаєв. Фото: instagram.com/news_vladikavkaz/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Понад десять російських спортсменів, які отримали олімпійські ліцензії, не зможуть взяти участь у Літніх Іграх-2024. Частина відмовилася від участі в Олімпіаді, а решту не пустять до Парижа спортивні федерації РФ.

Відомий список російських спортсменів, які не братимуть участі в Олімпіаді, повідомляє офіційний сайт Мінспорту України.

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Російські борці здобули 16 олімпійських ліцензій, але при цьому допуск на участь в Олімпіаді-2024 отримали лише десять спортсменів. Це викликало роздратування у Федерації спортивної боротьби Росії. У результаті росіяни заборонили всім спортсменам їхати до Франції.

Олімпіада-2024
Підготовка до Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Причина не допуску росіян до Ігор

Напередодні Національний олімпійський комітет України надіслав до МОК листа щодо російських спортсменів, які підтримують режим Кремля. Саме тому частину борців позбавили олімпійських ліцензій.

Спортсмени, які не поїдуть на Олімпіаду-2024
Спортсмени, котрі не поїдуть на Олімпіаду-2024. Фото: скріншот НОК України

"Виконком федерації провів розширену нараду з тренерським штабом збірних команд Росії з вільної, жіночої та греко-римської боротьби й зі спортсменами, які отримали запрошення на Олімпійські ігри, і дійшли одноголосного рішення - відмовитися від участі в Олімпійських іграх", — заява Федерації спортивної боротьби РФ.

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