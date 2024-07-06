Спортсмены из России не смогут поехать на Олимпийские игры в Париж

Российский борец Арслан Багаев. Фото: instagram.com/news_vladikavkaz/

Более десяти российских спортсменов, которые получили олимпийские лицензии, не смогут принять участие в Летних Играх-2024. Часть из них отказалась от участия в Олимпиаде, а остальных не пустят в Париж спортивные федерации РФ.

Известен список российских спортсменов, которые не примет участие в Олимпиаде, сообщает официальный сайт Минспорта Украины.

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Российские борцы завоевали 16 олимпийских лицензий, но при этом допуск на участие в Олимпиаде-2024 получили только десять спортсменов. Это вызвало раздражение в Федерации спортивной борьбы России. В результате сами россияне запретили всем спортсменам ехать во Францию.

Подготовка к Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Причина не допуска россиян к Играм

Накануне Национальный олимпийский комитет Украины направил в МОК письмо по российским спортсменам, которые поддерживают режим Кремля. Именно поэтому часть борцов лишили олимпийских лицензий.

Спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду-2024. Фото: скриншот НОК Украины

"Исполком федерации провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх", — гласит заявление Федерации спортивной борьбы РФ.

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