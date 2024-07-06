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Российские спортсмены отказались от выступления на Олимпиаде-2024 — что известно

6 июля 2024 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Спортсмены из России не смогут поехать на Олимпийские игры в Париж
Российский борец Арслан Багаев. Фото: instagram.com/news_vladikavkaz/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Более десяти российских спортсменов, которые получили олимпийские лицензии, не смогут принять участие в Летних Играх-2024. Часть из них отказалась от участия в Олимпиаде, а остальных не пустят в Париж спортивные федерации РФ.

Известен список российских спортсменов, которые не примет участие в Олимпиаде, сообщает официальный сайт Минспорта Украины. 

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Российские борцы завоевали 16 олимпийских лицензий, но при этом допуск на участие в Олимпиаде-2024 получили только десять спортсменов. Это вызвало раздражение в Федерации спортивной борьбы России. В результате сами россияне запретили всем спортсменам ехать во Францию. 

Олимпиада-2024
Подготовка к Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Причина не допуска россиян к Играм

Накануне Национальный олимпийский комитет Украины направил в МОК письмо по российским спортсменам, которые поддерживают режим Кремля. Именно поэтому часть борцов лишили олимпийских лицензий. 

Спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду-2024
Спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду-2024. Фото: скриншот НОК Украины

"Исполком федерации провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх", — гласит заявление Федерации спортивной борьбы РФ. 

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