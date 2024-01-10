Російський боксер вийде на ринг перед боєм Усика з Ф'юрі

Сергій Ковальов під час відпочинку. Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/

У Саудівській Аравії продовжується організація бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Росіянин Сергій Ковальов вийде на ринг в андеркарді головного бою, повідомляє ESPN.

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Вже 17 лютого у саудівському Ер-Ріяді відбудеться свято боксу, головною подією якого стане поєдинок Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Перед ним на рингу побувають інші спортсмени. Одним із них стане Сергій Ковальов.

Сергій Ковальов у США. Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/

Андеркард бою Усик — Ф'юрі

Свій останній бій 40-річний Сергій Ковальов, який давно живе у США, провів ще 2022 року. Тоді він переміг болгарина Тервела Пулєва. Це був перший поєдинок спортсмена після переходу з напівважкої до першої важкої вагової категорії.

У 2019 році Сергій Ковальов боровся із Саулем Альваресом, якому програв у напруженому бою. Суперником росіянина в Ер-Ріяді стане шведський боксер Робін Сафар.

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