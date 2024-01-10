Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Російський боксер вийде на ринг перед боєм Усика з Ф'юрі arrow

Російський боксер вийде на ринг перед боєм Усика з Ф'юрі

10 січня 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Російський боксер вийде на ринг перед боєм Усика з Ф'юрі
Сергій Ковальов під час відпочинку. Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У Саудівській Аравії продовжується організація бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Росіянин Сергій Ковальов вийде на ринг в андеркарді головного бою, повідомляє ESPN.

Читайте також:

Вже 17 лютого у саудівському Ер-Ріяді відбудеться свято боксу, головною подією якого стане поєдинок Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Перед ним на рингу побувають інші спортсмени. Одним із них стане Сергій Ковальов.

Сергій Ковальов
Сергій Ковальов у США. Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/

Андеркард бою Усик — Ф'юрі

Свій останній бій 40-річний Сергій Ковальов, який давно живе у США, провів ще 2022 року. Тоді він переміг болгарина Тервела Пулєва. Це був перший поєдинок спортсмена після переходу з напівважкої до першої важкої вагової категорії.

У 2019 році Сергій Ковальов боровся із Саулем Альваресом, якому програв у напруженому бою. Суперником росіянина в Ер-Ріяді стане шведський боксер Робін Сафар.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Батько футболіста "Шахтаря" загинув на фронті.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі