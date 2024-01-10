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Российский боксер выйдет на ринг перед боем Усика с Фьюри

10 января 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Российский боксер выйдет на ринг перед боем Усика с Фьюри
Сергей Ковалев во время отдыха. Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Саудовской Аравии продолжается организация боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Россиянин Сергей Ковалев выйдет на ринг в андеркарде главного боя, сообщает ESPN

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Уже 17 февраля в саудовском Эр-Рияде состоится праздник бокса, главным событием которого станет поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика. Перед ним на ринге побывают и другие спортсмены. Одним из них станет Сергей Ковалев. 

Сергей Ковалев
Сергей Ковалев в США. Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/

Андеркард боя Усик — Фьюри 

Свой последний бой 40-летний Сергей Ковалев, который давно живет в США, провел еще в 2022 году. Тогда он победил болгарина Тервела Пулева. Это был первый поединок спортсмена после перехода из полутяжелой в первую тяжелую весовую категорию. 

В 2019 году Сергей Ковалев сражался с Саулем Альваресом, которому проиграл в напряженном бою. Соперником россиянина в Эр-Рияде станет шведский боксер Робин Сафар.

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