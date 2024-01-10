Российский боксер выйдет на ринг перед боем Усика с Фьюри

Сергей Ковалев во время отдыха. Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/

В Саудовской Аравии продолжается организация боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Россиянин Сергей Ковалев выйдет на ринг в андеркарде главного боя, сообщает ESPN.

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Уже 17 февраля в саудовском Эр-Рияде состоится праздник бокса, главным событием которого станет поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика. Перед ним на ринге побывают и другие спортсмены. Одним из них станет Сергей Ковалев.

Сергей Ковалев в США. Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/

Андеркард боя Усик — Фьюри

Свой последний бой 40-летний Сергей Ковалев, который давно живет в США, провел еще в 2022 году. Тогда он победил болгарина Тервела Пулева. Это был первый поединок спортсмена после перехода из полутяжелой в первую тяжелую весовую категорию.

В 2019 году Сергей Ковалев сражался с Саулем Альваресом, которому проиграл в напряженном бою. Соперником россиянина в Эр-Рияде станет шведский боксер Робин Сафар.

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