Російського спортсмена і тренера оголошено в розшук через те, що воює на боці України
Відомого тренера з Росії Ахмада Ахмедова оголошено у своїй країні в кримінальний розшук. Його звинувачують у державній зраді.
Ахмедова звинувачують в участі у війні на боці Збройних сил України (ЗСУ), повідомляє російська преса.
Ахмад Ахметов до повномасштабного вторгнення росіян в Україну був головним тренером збірної Дагестану з кікбоксингу, мав звання Заслуженого тренера Росії. Однак тепер його звинувачують на батьківщині у державній зраді.
За що Росія хоче судити Ахмедова
Дагестанський тренер підготував чимало зірок спорту та контактних єдиноборств. Він виховав близько десятка спортсменів міжнародного класу.
Усі ці заслуги Ахмада Ахмедова у Росії забуті. Його звинувачують в участі у бойових діях на боці ЗСУ. Йому загрожує довічне ув'язнення.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Ахмедов записався до Територіальної оборони, після чого приєднався до добровольчого батальйону "Хорт". Він взяв участь у боях за Київ. Пізніше Ахмедова було призначено заступником командира Дагестанського добровольчого батальйону імені імама Шаміля, воював у Бахмуті.
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