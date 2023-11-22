Російського спортсмена і тренера оголошено в розшук через те, що воює на боці України

Ахмад Ахмедов під час служби у ЗСУ. Скриншот YouTube

Відомого тренера з Росії Ахмада Ахмедова оголошено у своїй країні в кримінальний розшук. Його звинувачують у державній зраді.

Ахмедова звинувачують в участі у війні на боці Збройних сил України (ЗСУ), повідомляє російська преса.

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Ахмад Ахметов до повномасштабного вторгнення росіян в Україну був головним тренером збірної Дагестану з кікбоксингу, мав звання Заслуженого тренера Росії. Однак тепер його звинувачують на батьківщині у державній зраді.

Ахмад Ахмедов до повномасштабної війни. Скриншот YouTube

За що Росія хоче судити Ахмедова

Дагестанський тренер підготував чимало зірок спорту та контактних єдиноборств. Він виховав близько десятка спортсменів міжнародного класу.

Усі ці заслуги Ахмада Ахмедова у Росії забуті. Його звинувачують в участі у бойових діях на боці ЗСУ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Ахмада Ахмедова оголошено в розшук у Росії. Скриншот

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Ахмедов записався до Територіальної оборони, після чого приєднався до добровольчого батальйону "Хорт". Він взяв участь у боях за Київ. Пізніше Ахмедова було призначено заступником командира Дагестанського добровольчого батальйону імені імама Шаміля, воював у Бахмуті.

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