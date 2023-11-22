Российский спортсмен и тренер объявлен в розыск из-за того, что воюет на стороне Украины

Ахмад Ахмедов во время службы в ВСУ. Скриншот YouTube

Известный тренер из России Ахмад Ахмедов объявлен в своей стране в уголовный розыск. Его обвиняют в государственной измене.

Ахмедова обвиняют в участии в войне на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает российская пресса.

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Ахмад Ахметов до полномасштабного вторжения россиян в Украину был главным тренером сборной Дагестана по кикбоксингу, носил звание Заслуженного тренера России. Однако теперь его обвиняют на родине в государственной измене.

Ахмад Ахмедов до полномасштабной войны. Скриншот YouTube

За что Россия хочет судить Ахмедова

Дагестанский тренер подготовил немало звезд спорта и контактных единоборств. Он воспитал около десятка спортсменов международного класса.

Все эти заслуги Ахмада Ахмедова в России забыты. Его обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение.

Ахмад Ахмедов объявлен в розыск в России. Скриншот

С начала полномасштабного вторжения в Украину Ахмедов записался в Территориальную оборону, после этого присоединился к добровольческому батальону "Хорт". Он принял участие в боях за Киев. Позже Ахмедов был назначен заместителем командира Дагестанского добровольческого батальона имени имама Шамиля, воевал в Бахмуте.

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