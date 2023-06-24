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Ротань після перемоги над Румунією заявив, що молодіжна збірна України може більше

24 червня 2023 22:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ротань після перемоги над Румунією заявив, що молодіжна збірна України може більше
Руслан Ротань не сумнівався у підопічних. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань відповів на запитання журналістів після перемоги над Румунією з рахунком 1:0 на молодіжному Євро-2023. Єдиний гол, нагадаємо, румуни забили у власні ворота.

Коментар тренера опублікував офіційний сайт УАФ.

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"Ми провели дуже гарний матч. Великі компліменти для наших гравців. Я хлопцям сказав, що не сумніваюся в тому, що в нас є команда, характер. Ми можемо більше, над цим потрібно працювати. Десь у перші 10 хвилин поєдинку ми трішки хвилювалися, а потім гра практично була під нашим контролем. У нас було багато моментів, щоб раніше вийти вперед", — каже Руслан.

Ванат сам покарав себе

Про вилучення Ваната наприкінці матчу Ротань сказав, що це стане для нього уроком.

"Ми вибороли цю перемогу всією командою, у тому числі й із допомогою Влада. Але я сказав йому, що він сам себе покарав. Він повинен контролювати емоції, бути професіоналом, не звертати уваги на провокації. Це молодість, ми граємо турнір U-21. Для Ваната це буде дуже гарний урок. Важливо, що в ті хвилини, які залишалися, наші гравці вигризали результат і для нього. Він сам себе покарав, хлопцям великий респект. Я думаю, у майбутньому він подібного не допустить", — сказав тренер.

На пресконференції також запитали про те, шо у другому таймі було багато епізодів, коли Україна закривали румунів у їхньому штрафному, які сильно насичували центр. 

"У такі моменти, коли є перевага, а м’яч не йде у ворота, найголовніше — реакція на втрату м’яча, помилки, коли ми одразу повертаємо м’яч. Сьогодні це було, хлопці це зрозуміли остаточно, віддали останні сили. Удачу потрібно заслуговувати, і вони її заслужили своєю грою, майстерністю й характером", — вважає Ротань.

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