Ротань после победы над Румынией заявил, что молодежная сборная Украины может больше

Руслан Ротань не сомневался у подопечных. Фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов после победы над Румынией со счетом 1:0 на молодежном Евро-2023. Единственный гол, напомним, румыны забили в свои ворота.

Комментарий тренера опубликовал официальный сайт УАФ.

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"Мы провели очень хороший матч. Большие комплименты для наших игроков. Я ребятам сказал, что не сомневаюсь в том, что у нас есть команда, характер. Мы можем больше, над этим нужно работать. Где-то в первые 10 минут поединка мы немного волновались, а потом игра практически была под нашим контролем. У нас было много моментов, чтобы раньше выйти вперед", — говорит Руслан.

Ванат сам наказал себя

Об изъятии Ваната в конце матча Ротань сказал, что это станет для него уроком.

"Мы одержали победу всей командой, в том числе и с помощью Влада. Но я сказал ему, что он сам себя наказал. Он должен контролировать эмоции, быть профессионалом, не обращать внимания на провокации. Это молодость, мы играем турнир U-21. Для Ваната это будет очень хороший урок. Важно, что в оставшиеся минуты наши игроки выгрызали результат и для него. Он сам себя наказал, ребятам большой респект. Я думаю, в будущем он подобного не допустит", — сказал тренер.

На пресс-конференции также спросили, что во втором тайме было много эпизодов, когда Украина закрывали румын в их штрафной, которые сильно насыщали центр.

"В такие моменты, когда есть преимущество, а мяч не идет в ворота, самое главное — реакция на потерю мяча, ошибки, когда мы сразу возвращаем мяч. Сегодня это было, ребята это поняли окончательно, отдали последние силы". Удачи нужно заслуживать, и они ее заслужили своей игрой, мастерством и характером", — считает Ротань.

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