Ротань пояснив поразку Іспанії втомленістю українців через затримку в аеропорту

Тренер збірної України знайшов причину слабкої гри підопічних. Фото: УАФ

Головний тренер української молодіжної збірної Руслан Ротань назвав одну з причин нищівної поразки його підопічних у півфіналі Євро-2023 проти команди Іспанії. За словами наставника, українців протримали чималий час в аеропорту напередодні гри.

Про це тренер розповів на пресконференції одразу після матчу

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"Дякуємо нашим уболівальникам, ще раз дякуємо нашим воїнам за те, що ми на цьому турнірі змогли проявити свої якості. Я хочу висловити величезну подяку нашим хлопцям за те, що ми дуже добре виглядали на Євро та заслужили симпатії вболівальників. Я вважаю, що це їм піде в плюс, вони — великі молодці", — почав виступ Ротань.

В українців було чимало шансів у першому таймі. Фото: Павло Кубанов

За словами керманича команді банально не вистачило відновлення, аби бути готовими на сто відсотків.

"Я не розумію того, як ми добиралися сюди після гри із Францією. Ці затримки рейсів незрозумілі, нас закрили в якомусь ангарі, ми просиділи чотири години в аеропорту замість того, щоб відновлюватися. Ми прибули в готель о першій ночі… Для мене на такому турнірі це є загадкою. Не було тих емоцій і свіжості, які мали бути в цьому матчі. Тому ми маємо такий результат

Ви самі бачили матч. Для нас вдало складався його початок. Потрібно відзначити й привітати збірну Іспанії — це дуже сильна команда. З таким суперником треба грати на 100 відсотків. У нашому поєдинку на груповій стадії ми були свіжішими, добре переміщувалися, самі грали із м’ячем, тоді нам було легше. На жаль, сьогодні хлопцям просто не вистачило свіжості", – зауважив наставник.

Коли Мудрик був свіжий, то робив різницю

Щодо виступу Мудрика, Ротань підтримав гравця та пояснив, чому перший тайм в нього вийшов краще за другий.

"Михайло відновився після травми. Він тільки із Францією зіграв. Тому функціонально йому було важко провести весь матч. Коли він був свіжіший на ногах, то робив різницю. Він практично зробив перший гол, який ми забили. Функціональний стан Мудрика міг бути кращим, але ви самі розумієте, що він повернувся після травми", – пояснив фахівець.

Тепер у колективу є рік, щоб підготуватися до Олімпіади. Підбиваючи підсумки турніру, коуч відзначив, що головна мета виконана, а цю поразку треба пережити.

"Ми повинні прийняти цей результат таким, який він є. Те, що ми дійшли до півфіналу взагалі – це вже успіх. Коли ми збиралися 2 роки тому цим колективом ми ставили за мету, що будемо у півфіналі грати", – згадує Руслан.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

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