Ротань объяснил поражение Испании усталостью украинцев из-за задержки в аэропорту

Тренер сборной Украины нашел причину слабой игры подопечных. Фото: УАФ

Главный тренер украинской молодежной сборной Руслан Ротань назвал одну из причин сокрушительного поражения его подопечных в полуфинале Евро-2023 против команды Испании. По словам наставника, украинцев продержали немалое время в аэропорту в преддверии игры.

Об этом тренер рассказал на пресс-конференции сразу после матча

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"Спасибо нашим болельщикам, еще раз благодарим наших воинов за то, что мы на этом турнире смогли проявить свои качества. Я хочу выразить огромную благодарность нашим ребятам за то, что мы очень хорошо выглядели на Евро и заслужили симпатии болельщиков. Я считаю, что это им пойдет в плюс, они — большие молодцы", — начал выступление Ротань.

Украина имела много шансов в первом тайме. Фото: Павел Кубанов

По словам наставника команде, банально не хватило восстановления, чтобы быть готовыми на сто процентов.

"Я не понимаю того, как мы добирались сюда после игры с Францией. Эти задержки рейсов непонятны, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту вместо того, чтобы восстанавливаться. Мы прибыли в гостиницу в час ночи... Для меня на таком турнире это загадка, не было тех эмоций и свежести, которые должны были быть в этом матче, поэтому мы имеем такой результат.

Вы сами видели матч. Для нас удачно складывалось его начало. Нужно отметить и поздравить сборную Испании – это очень сильная команда. С таким соперником нужно играть на 100 процентов. В нашем поединке на групповой стадии мы были более свежими, хорошо перемещались, сами играли с мячом, тогда нам было легче. К сожалению, сегодня ребятам просто не хватило свежести", — отметил наставник.

Когда Мудрик был свеж, то делал разницу

Относительно выступления Мудрика, Ротань поддержал игрока и объяснил, почему первый тайм у него получился лучше второго.

"Михаил восстановился после травмы. Он только с Францией сыграл. Поэтому функционально ему было тяжело провести весь матч. Когда он был свежее на ногах, то делал разницу. Он практически сделал первый гол, который мы забили. Функциональное состояние Мудрика могло быть лучше, но вы сами понимаете, что он вернулся после травмы", — объяснил специалист.

Теперь у коллектива есть год, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Подводя итоги турнира, Коуч отметил, что главная цель выполнена, а это поражение нужно пережить.

"Мы должны принять этот результат таким, какой он есть. То, что мы дошли до полуфинала вообще – это уже успех. Когда мы собирались 2 года назад этим коллективом мы ставили цель, что будем в полуфинале играть", — вспоминает Руслан.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

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