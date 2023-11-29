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Розкішна дружина колишнього гравця Динамо підкорила відомий курорт

29 листопада 2023 14:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Розкішна дружина колишнього гравця Динамо підкорила відомий курорт
Радміла Карафетова під час відпочинку. Фото: instagram.com/karafetova_official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України Артем Бєсєдін провів хороший сезон у клубі "Ордабаси". Українець допоміг цій команді стати чемпіоном Казахстану.

Після паузи в національній першості Бесєдін вирушив із дружиною відпочивати на берег Індійського океану, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Радміли Карафетової.

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Артем Бєсєдін достроково розірвав контракт із київським "Динамо" влітку 2023 року. Він перейшов до казахстанського клубу "Ордабаси" на правах вільного агента. Українець став важливим гравцем для цієї команди та допоміг їй завоювати золоті медалі. На рахунку 27-річного форварда два голи у дев'яти матчах.

Артем Бесєдін
Бєсєдін позує з дружиною. Фото: instagram.com/karafetova_official/

Бєсєдін відвіз дружину на відпочинок

Український футболіст вирішив порадувати дружину та запропонував їй полетіти на Мальдіви. Радміла Карафетова та Артем Бєсєдін вже насолоджуються спекотним сонцем та теплими океанськими хвилями на одному з найгарніших курортів світу.

Радміла Карафетова
Карафетова засмагає на пляжі. Фото: instagram.com/karafetova_official/

Радміла Карафетова опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі кілька фотографій із відпочинку. Власниця розкішних форм із задоволенням демонструвала на пляжі модний купальник.

Не виключено, що пара вирушила у відпустку вдвох. Радміла та Артем виховують чотирьох дітей, але їх немає на знімках Карафетової.

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