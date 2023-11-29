Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роскошная жена бывшего игрока Динамо покорила известный курорт arrow

Роскошная жена бывшего игрока Динамо покорила известный курорт

29 ноября 2023 14:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роскошная жена бывшего игрока Динамо покорила известный курорт
Радмила Карафетова во время отдыха. Фото: instagram.com/karafetova_official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Артем Беседин провел хороший сезон в клубе "Ордабасы". Украинец помог этой команде стать чемпионом Казахстана. 

После паузы в национальном первенстве Беседин отправился с женой отдыхать на берег Индийского океана, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Радмилы Карафетовой. 

Читайте также:

Артем Беседин досрочно расторг контракт с киевским "Динамо" летом 2023 года. Он перешел в казахстанский клуб "Ордабасы" на правах свободного агента. Украинец стал важным игроком для этой команды и помог ей завоевать золотые медали. На счету 27-летнего форварда два гола в девяти матчах. 

Артем Беседин
Беседин позирует с супругой. Фото: instagram.com/karafetova_official/

Беседин увез жену на отдых 

Украинский футболист решил порадовать жену и предложил ей улететь на Мальдивы. Радмила Карафетова и Артем Беседин уже наслаждаются жарким солнцем и теплыми океанскими волнами на одном из самых красивых курортах мира. 

Радмила Карафетова
Карафетова загорает на пляже. Фото: instagram.com/karafetova_official/

Радмила Карафетова опубликовала на своей странице в социальной сети несколько фотографий с отдыха. Обладательница роскошных форм с удовольствием позирует на пляже в модном купальнике. 

Не исключено, что пара отправилась в отпуск вдвоем. Радмила и Артем воспитывают четырех детей, но их нет на снимках Карафетовой. 

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе. 

"Челси" продаст Мудрика, Мадуэке и Чалобу ради трансфера Осимхена. 

"Днепр-1" ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины. 

Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене

"Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба. 

Карьера Шапаренко оказалась под угрозой — врач назвал причину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Украинского языка может стать меньше, а русского — больше: подробности - 80x80

Украинского языка может стать меньше, а русского — больше: подробности

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме