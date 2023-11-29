Роскошная жена бывшего игрока Динамо покорила известный курорт

Радмила Карафетова во время отдыха. Фото: instagram.com/karafetova_official/

Бывший форвард сборной Украины Артем Беседин провел хороший сезон в клубе "Ордабасы". Украинец помог этой команде стать чемпионом Казахстана.

После паузы в национальном первенстве Беседин отправился с женой отдыхать на берег Индийского океана, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Радмилы Карафетовой.

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Артем Беседин досрочно расторг контракт с киевским "Динамо" летом 2023 года. Он перешел в казахстанский клуб "Ордабасы" на правах свободного агента. Украинец стал важным игроком для этой команды и помог ей завоевать золотые медали. На счету 27-летнего форварда два гола в девяти матчах.

Беседин позирует с супругой. Фото: instagram.com/karafetova_official/

Беседин увез жену на отдых

Украинский футболист решил порадовать жену и предложил ей улететь на Мальдивы. Радмила Карафетова и Артем Беседин уже наслаждаются жарким солнцем и теплыми океанскими волнами на одном из самых красивых курортах мира.

Карафетова загорает на пляже. Фото: instagram.com/karafetova_official/

Радмила Карафетова опубликовала на своей странице в социальной сети несколько фотографий с отдыха. Обладательница роскошных форм с удовольствием позирует на пляже в модном купальнике.

Не исключено, что пара отправилась в отпуск вдвоем. Радмила и Артем воспитывают четырех детей, но их нет на снимках Карафетовой.

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