Бой Усик — Фьюри — известно, сколько будет стоить просмотр
Украинский спортсмен Александр Усик готовится к поединку с Тайсоном Фьюри. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.
Просмотр противостояния в прямом эфире обойдется болельщикам в крупную сумму, сообщает Mirror.
В субботу, 17 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. На кону окажутся сразу четыре пояса. Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) привезет пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет отстаивать пояс WBC.
Высока цена за просмотр боя
Болельщикам придется заплатить большие деньги ради того, чтобы получить возможность посмотреть поединок в прямом эфире. К примеру, в США прямая трансляция по системе pay-per-view (плати и смотри) составит 70 долларов.
Высокая стоимость просмотра боя вызвала недовольства части болельщиков. Они пишут, что не понимают, почему цена поединка, в котором не принимают участия американские боксеры, является настолько высокой. К тому же, бой проведут в неудобное для жителей США время.
Примечательно, что в Великобритании просмотр поединка в прямой трансляции можно приобрести всего за 20 фунтов (примерно 25 долларов США — Ред.). Пока не известно, как дорого будет стоить просмотр поединка в Украине.
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