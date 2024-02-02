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Бой Усик — Фьюри — известно, сколько будет стоить просмотр

2 февраля 2024 14:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бой Усик — Фьюри — известно, сколько будет стоить просмотр
Александр Усик и футбольный вратарь Денис Бойко. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Александр Усик готовится к поединку с Тайсоном Фьюри. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

Просмотр противостояния в прямом эфире обойдется болельщикам в крупную сумму, сообщает Mirror

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В субботу, 17 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. На кону окажутся сразу четыре пояса. Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) привезет пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет отстаивать пояс WBC. 

Александр Усик
Афиша боя. Фото: instagram.com/usykaa/

Высока цена за просмотр боя 

Болельщикам придется заплатить большие деньги ради того, чтобы получить возможность посмотреть поединок в прямом эфире. К примеру, в США прямая трансляция  по системе pay-per-view (плати и смотри) составит 70 долларов.

Александр Усик
Усик на базе ФК "Полесье". Фото: instagram.com/usykaa/

Высокая стоимость просмотра боя вызвала недовольства части болельщиков. Они пишут, что не понимают, почему цена поединка, в котором не принимают участия американские боксеры, является настолько высокой. К тому же, бой проведут в неудобное для жителей США время. 

Примечательно, что в Великобритании просмотр поединка в прямой трансляции можно приобрести всего за 20 фунтов (примерно 25 долларов США — Ред.). Пока не известно, как дорого будет стоить просмотр поединка в Украине. 

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Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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