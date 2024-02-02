Бій Усик — Ф'юрі — відомо, скільки коштуватиме перегляд

Олександр Усик та футбольний воротар Денис Бойко. Фото: instagram.com/usykaa/

Український спортсмен Олександр Усик готується до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Перегляд протистояння у прямому ефірі коштуватиме вболівальникам велику суму, повідомляє Mirror.

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У суботу, 17 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройде бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу. На коні виявляться одразу чотири пояси. Українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) привезе пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO. Британець Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) відстоюватиме пояс WBC.

Афіша бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Висока ціна за перегляд бою

Уболівальникам доведеться заплатити великі гроші заради того, щоб отримати можливість переглянути поєдинок у прямому ефірі. Наприклад, у США пряма трансляція системою pay-per-view (плати та дивися) складе 70 доларів.

Усик на базі ФК "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/

Висока вартість перегляду бою викликала незадоволення частини вболівальників. Вони пишуть, що не розуміють, чому ціна поєдинку, в якому не беруть участі американські боксери, настільки висока. До того ж бій проведуть у незручний для мешканців США час.

Примітно, що у Великій Британії перегляд поєдинку у прямій трансляції можна придбати лише за 20 фунтів (приблизно 25 доларів США — Ред.). Поки не відомо, наскільки дорого коштуватиме перегляд поєдинку в Україні.

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