Дешам назвал главное преимущество Анри на посту тренера сборной Франции

Тьерри Анри в 2023 году. Фото: instagram.com/thierry.h12/

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал назначение Тьерри Анри на пост наставника молодежной национальной команды. Бывший партнер "Тити" по составу чемпионов мира-1998 объяснил, почему это решение может оказаться удачным.

У Анри будет шанс добиться успеха с молодежной командой, заявил Дешам в интервью L'Equipe.

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Федерация футбола Франции пригласила Тьерри Анри на вакантный пост главного тренера молодежной сборной. После вылета "трехцветных" в четвертьфинале Евро-2023 U-21 Франция нуждалась в новом импульсе. Анри должен его предоставить игрокам.

Дешам хвалит Анри

Главный тренер основной мужской сборной Франции по футболу Дидье Дешам считает решение спортивных чиновников абсолютно правильным. Несмотря на то, что в Тьерри Анри не добился успеха в качестве наставника "Монако" и "Монреаля", у него есть потенциал, который позволит решать серьезные задачи.

Анри и Дешам в Федерации футбола Франции. Фото: Google

Анри должен помочь молодежной сборной Франции выступить на Олимпиаде-2024 и квалифицироваться на Евро-2025. Дешам отметил, что Тьерри предельно мотивирован и готов к прорыву в своей карьере. Работа с национальной командой не даст Анри совершить ошибку.

"Об Анри будут судить по его результатам. По квалификации на следующий Евро, по Олимпийским играм. Тьерри — это Тьерри. У него есть авторитет, основанный на его игровой карьере. Анри сделает все возможное, чтобы выполнить задачу", — рассказал Дидье Дешам.

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