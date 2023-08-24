Дешам назвал главное преимущество Анри на посту тренера сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал назначение Тьерри Анри на пост наставника молодежной национальной команды. Бывший партнер "Тити" по составу чемпионов мира-1998 объяснил, почему это решение может оказаться удачным.
У Анри будет шанс добиться успеха с молодежной командой, заявил Дешам в интервью L'Equipe.
Федерация футбола Франции пригласила Тьерри Анри на вакантный пост главного тренера молодежной сборной. После вылета "трехцветных" в четвертьфинале Евро-2023 U-21 Франция нуждалась в новом импульсе. Анри должен его предоставить игрокам.
Дешам хвалит Анри
Главный тренер основной мужской сборной Франции по футболу Дидье Дешам считает решение спортивных чиновников абсолютно правильным. Несмотря на то, что в Тьерри Анри не добился успеха в качестве наставника "Монако" и "Монреаля", у него есть потенциал, который позволит решать серьезные задачи.
Анри должен помочь молодежной сборной Франции выступить на Олимпиаде-2024 и квалифицироваться на Евро-2025. Дешам отметил, что Тьерри предельно мотивирован и готов к прорыву в своей карьере. Работа с национальной командой не даст Анри совершить ошибку.
"Об Анри будут судить по его результатам. По квалификации на следующий Евро, по Олимпийским играм. Тьерри — это Тьерри. У него есть авторитет, основанный на его игровой карьере. Анри сделает все возможное, чтобы выполнить задачу", — рассказал Дидье Дешам.
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