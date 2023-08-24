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Дешам назвав головну перевагу Анрі на посаді тренера збірної Франції

24 серпня 2023 14:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дешам назвав головну перевагу Анрі на посаді тренера збірної Франції
Тьєррі Анрі в 2023 році. Фото: instagram.com/thierry.h12/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував призначення Тьєррі Анрі на посаду наставника молодіжної національної команди. Колишній партнер "Тіті" у складі чемпіонів світу-1998 пояснив, чому це рішення може виявитися вдалим.

У Анрі буде шанс досягти успіху з молодіжною командою, заявив Дешам в інтерв'ю L'Equipe.

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Федерація футболу Франції запросила Тьєррі Анрі на вакантну посаду головного тренера молодіжної збірної. Після вильоту "триколірних" у чвертьфіналі Євро-2023 U-21 Франція потребувала нового імпульсу. Анрі має його надати гравцям.

Дешам хвалить Анрі

Головний тренер основної чоловічої збірної Франції з футболу Дідьє Дешам вважає рішення спортивних чиновників абсолютно правильним. Попри те, що в Тьєррі Анрі не досяг успіху як наставник "Монако" та "Монреаля", у нього є потенціал, який дозволить вирішувати серйозні завдання.

Анрі та Дешам
Анрі та Дешам у Федерації футболу Франції. Фото: Google

Анрі має допомогти молодіжній збірній Франції виступити на Олімпіаді-2024 та кваліфікуватися на Євро-2025. Дешам зазначив, що Тьєррі гранично мотивований і готовий до прориву у своїй кар'єрі. Робота з національною командою не дасть Анрі зробити помилку.

"Про Анрі судитимуть за його результатами. За кваліфікацією на наступний Євро, за Олімпійськими іграми. Тьєррі — це Тьєррі. Він має авторитет, заснований на його ігровій кар'єрі. Анрі зробить усе можливе, щоб виконати завдання", — розповів Дідьє Дешам.

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